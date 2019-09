EU Product Safety Award, l’italiana Remmy premiata per il Car Baby Alert

L'azienda italiana Remmy ha vinto il primo premio durante l'EU Product Safety Award per i prodotti che aumentano la sicurezza dei consumatori europei. Il successo è legato a Car baby Alert, che avvisa se il bambino slaccia le cinture o se il genitore dimentica il minore in auto.

La Commissione europea ha rivelato i vincitori del primo ‎‎EU Product Safety Award, un riconoscimento importante per tutte le imprese che realizzano prodotti con requisiti di sicurezza superiori alle direttive comunitarie. Tra le otto aziende provenienti da Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Italia e Paesi Bassi premiate per i loro sforzi volti a migliorare la sicurezza dei bambini, il primo premio è andato alla nostra Remmy, l’azienda che ha commercializzato Car Baby Alert (link all’acquisto su Amazon), uno strumento semplice che però può salvare la vita dei bambini. Il dispositivo infatti avvisa l’adulto sia quando il bambino slaccia le cinture del seggiolino di sicurezza, sia quando viene lasciato nell’auto.‎

‎”Voglio congratularmi con le aziende vincitrici per aver innovato e investito nella creazione di prodotti più sicuri, contribuendo ad aumentare la sicurezza per i consumatori europei. Questo premio riconosce i loro sforzi”, ha commentato Věra Jourová, ‎‎Commissaria‎ ‎per la Giustizia, i Consumatori e l’Uguaglianza di Genere, che ha diretto la cerimonia di premiazione. “Invito tutte le aziende a fare della tutela dei consumatori la loro priorità assoluta, in modo che i nostri figli, le nostre famiglie e i nostri amici siano al sicuro. Non c’è investimento migliore che nella fiducia dei consumatori”.‎

‎Il nuovo premio per la sicurezza dei prodotti, svoltosi per la prima volta quest’anno, serve a segnalare le imprese che vanno al di là dei requisiti stabiliti dalle direttive UE per una maggiore sicurezza dei consumatori. Premiando e facendo conoscere le migliori pratiche in ogni settore, la Commissione europea spera di fornire ispirazione alle altre imprese per fare altrettanto, aumentando il livello di protezione dei consumatori in tutta l’Unione europea. Allo stesso tempo, il premio ha lo scopo di rendere i consumatori più consapevoli del loro diritto di trovare solo prodotti sicuri sul mercato.‎

Oltre all’italiana Remmy è stata premiata anche la danese ‎Evomove, classificatasi seconda col suo seggiolone Nomi, che aiuta a prevenire incidenti di inclinazione grazie a uno speciale rullo, mentre la tedesca Reer si è classificata terza per i suoi dispositivi di protezione e le attività di comunicazione che promuovono la sicurezza dei bambini a casa. ‎Menzione speciale infine per Mippaa, azienda olandese, per il suo innovativo Stair Trainer, una ringhiera speciale per i bambini piccoli, che li aiuta a salire le scale in modo sicuro.‎