prenderò in considerazione l'acquisto di uno di questi mostriciattoli solo il giorno in cui riusciranno a fare anche le scale.
Per quello manca poco ormai, al CES han presentato già il primo https://www.tomshw.it/altro/da-roborock-il-primo-robot-che-sale-le-scale-e-le-pulisce-2026-01-07
Però ci vorrà un bel po' prima che arrivino modelli a 500-600 euro in grado di farlo.
