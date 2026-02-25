Nel mercato dei robot aspirapolvere, sempre più affollato di proposte tecnologiche, eufy — il brand dedicato alla casa intelligente di Anker Innovations — debutta con il suo nuovo Omni C28, già acquistabile a 549 euro grazie a un'offerta lascia che taglia 50 euro dal listino di 599. Il prodotto si rivolge in modo particolare alle famiglie con animali domestici e a chi affronta esigenze di pulizia quotidiana più impegnative.

Il cuore del dispositivo è il sistema HydroJet con rullo autopulente, una soluzione che ridefinisce il concetto di lavaggio dei pavimenti nei robot domestici. Ventiquattro getti d'acqua distribuiti su più punti agiscono contemporaneamente, mentre il rullo completa quattro cicli di autopulizia ogni secondo, alternando l'immissione di acqua pulita al recupero di quella sporca. Il risultato è un sistema che mantiene costantemente fresca ed efficiente la componente di lavaggio, senza che l'utente debba intervenire manualmente.

La pressione esercitata durante il lavaggio raggiunge i 10 Newton, garantendo un'azione profonda anche su pavimenti con residui ostinati. A completare il ciclo igienico interviene un doppio meccanismo: l'asciugatura ad aria calda e la sterilizzazione tramite acqua elettrolizzata, capace di eliminare fino al 99,99% dei batteri domestici più comuni. Una soglia che trasforma il concetto di pulizia "hands-free" da slogan commerciale a dato tecnico verificabile.

Ventiquattro getti d'acqua, quattro autopulizie al secondo: la pulizia diventa un processo continuo.

Sul fronte dell'aspirazione, l'Omni C28 monta un motore da 15.000 Pa, abbinato al sistema di doppie spazzole DuoSpiral. La struttura anti-groviglio di queste ultime è pensata per risolvere uno dei problemi più comuni nelle famiglie con cani e gatti: i peli che si avvolgono attorno ai rulli fino a bloccarli, costringendo a interventi di manutenzione frequenti e fastidiosi. La geometria a spirale delle spazzole previene l'accumulo, mantenendo la potenza di aspirazione stabile anche nei periodi in cui gli animali perdono più pelo, come avviene tipicamente in primavera e in autunno.

La navigazione è affidata al sistema iPath 2.0, che combina la tecnologia radar laser LDS con il riconoscimento degli oggetti basato su intelligenza artificiale. Il robot è in grado di identificare oltre 180 tipologie di ostacoli domestici, dai cavi elettrici ai giocattoli sparsi sul pavimento, passando per le scarpe lasciate in corridoio fino alle frange dei tappeti, da sempre una delle sfide più insidiose per questi dispositivi. Il sistema rileva automaticamente il passaggio tra superfici dure e moquette, regolando di conseguenza sia la potenza di aspirazione sia la posizione del rullo di lavaggio, che viene sollevato per evitare di bagnare i tappeti.

L'intera esperienza di utilizzo è concepita per ridurre al minimo l'interazione dell'utente con il dispositivo fisico. La stazione All-in-One integra in un unico elemento quattro funzioni distinte: il lavaggio automatico del rullo, l'asciugatura con aria calda a 75 gradi, la raccolta automatica della polvere e il rabbocco dell'acqua pulita. Il ciclo di asciugatura del rullo si completa in un intervallo compreso tra 35 e 50 minuti, una tempistica studiata per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori, problema frequente nei dispositivi che lasciano i rulli umidi a lungo.

La gestione da remoto avviene tramite l'app eufy, attraverso la quale è possibile programmare le sessioni di pulizia, modificare le modalità operative e seguire in tempo reale la mappatura degli ambienti. L'Omni C28 si posiziona così in una fascia di mercato in cui la tecnologia dei modelli top di gamma inizia a diventare accessibile a un pubblico più ampio, senza richiedere investimenti nell'ordine dei mille euro o oltre che caratterizzano i modelli più esclusivi della concorrenza.