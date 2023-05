State valutando l’acquisto di una nuova smart TV, magari di un modello Samsung OLED o Neo QLED, tra le migliori gamme del settore? In tal caso, vi consigliamo di non farvi scappare la promozione disponibile sullo store ufficiale Samsung! Al momento, e fino al 29 maggio, avrete la possibilità di portare a casa uno modello OLED o Neo QLED, 2022 o 2023, con uno sconto esclusivo del 20%.

Per ottenerlo vi basterà semplicemente copiare e incollare il coupon PREMIUM20 al momento dell’acquisto, subito prima del checkout. Per questo, vi invitiamo a sfruttare l’offerta quanto prima, scegliendo la smart TV più adatta a voi tra le proposte Samsung aderenti all’iniziativa!

Se state cercando un modello che vi assicuri delle ottime performance e uno sconto davvero super interessante, vi consigliamo il Samsung OLED 4K da 55″. Grande, ma adatto anche a soggiorni non eccessivamente spaziosi, è la proposta perfetta per vedere film e serie TV in altissima qualità, senza perdere nemmeno una sfumatura o un dettaglio. Al momento, grazie al codice sconto, avrete l’occasione di acquistarla ad appena 1.119,20€ invece di 2.149,01€!

Il modello in questione vi assicura una gamma cromatica unica, con neri più profondi, bianchi più luminosi e sfumature davvero ricche e vibranti. In più, grazie l’innovativa tecnologia a LED autoilluminanti di cui è provvista, le immagini prendono vita con tinte, luminosità, contrasti e dettagli particolarmente minuziosi. Da menzionare anche il fantastico processore Neural Quantum 4K che si occupa di creare la migliore esperienza visiva di sempre, con praticamente qualsiasi contenuto.

Inoltre, grazie alla presenza mappatura cromatica dinamica e alla luminosità OLED potenziata, i particolari e tutte le sfumature sullo schermo risulteranno estremamente vividi e realistici! Ovviamente anche il comparto audio è altrettanto valido, in quanto provvisto della tecnologia Q-Symphony che vi garantisce un suono perfettamente sicronizzato e dettagliato durante l’ascolto di brani musicali e dialoghi. Trattandosi di una smart TV, il Samsung OLED da 55″ vi consente di velocizzare i tempi di ricerca grazie alla presenza dell’assistente vocale Google, in modo tale da cercare contenuti e canali senza muovere nemmeno un dito!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Samsung dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

NB: Vi ricordiamo di inserire il codice sconto PREMIUM20 al carrello per ottenere lo sconto sul vostro acquisto.

