Max Verstappen continua a guidare la classifica del Campionato Mondiale piloti. Dopo la spettacolare vittoria a Monaco, l’olandese ha ampliato il suo vantaggio di trentanove punti sul secondo classificato, il suo compagno di squadra Perez. A Barcellona, Perez cercherà di riprendersi dalla diciassettesima posizione a Monaco, causata da un incidente durante le qualifiche. Senza ovviamente dimenticare la minaccia Alonso, che si è avvicinato di dodici punti in classifica.

A Monaco, Alonso ha dato sfoggio di un’altra ottima prova e non solo è salito sul podio con la sua Aston Martin, ma ha approfittato dell’assenza di Perez per conquistare il secondo posto. Ci aspettiamo molto anche da Sainz, che potrà correre in casa, dopo una deludente prestazione a Monaco della Ferrari. Attualmente la scuderia italiana si trova al quarto posto nella Classifica costruttori, superata da Mercedes. Il team dovrà sistemare la SF-23 di Leclerc, che a Monaco è stata difficile da guidare, e affrontare la sfida di Aston Martin e Mercedes.

Anche Alpine ha ottenuto un ottimo risultato a Monaco con entrambi i piloti, anche se l’eroe del team è stato Ocon, che è riuscito a mantenere la terza posizione in qualifica grazie alla penalità inflitta a Leclerc. Il francese è riuscito a tornare sul podio e, anche se sarà difficile ripetere l’impresa in un circuito diverso da Monaco, non è impossibile. In Spagna ci aspettiamo anche una Mercedes più competitiva grazie agli ultimi aggiornamenti.

Il Gran Premio di Spagna è un appuntamento molto importante per i team, poiché le prestazioni sul circuito spagnolo sono cruciali per valutare le loro vere capacità. Con i suoi lunghi rettilinei e le curve ampie e veloci, il Montmelò è considerato un circuito attendibile per i test. In passato, su 33 edizioni del Gran Premio di Spagna, i vincitori sono diventati campioni del mondo in ben 19 occasioni.

Orari del GP di Spagna

Venerdì 2 giugno:

Prove libere 1 : 13.30-14:30

: 13.30-14:30 Prove libere 2: 17.00-18:00

Sabato 3 giugno:

Prove libere 3 : 12:30-13:30

: 12:30-13:30 Qualifiche: 16:00-17:00

Domenica 4 giugno:

Gran Premio: ore 15:00

Dove vedere il GP di Spagna

Di seguito sono riportati gli orari delle sessioni, che saranno trasmessi in diretta su Sky Sport, mentre le qualifiche e la gara saranno trasmesse anche su TV8. Il Gran Premio di Spagna raggiunge quest’anno la sua 53ª edizione con una piacevole sorpresa: il ripristino del tradizionale layout del Circuito del Montmelò, eliminando l’ultima chicane installata nel 2007 per tornare allo stato originale, compreso il terzo settore.

Come vedere il GP di Spagna se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di Sky, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.