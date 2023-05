Facebook ha raggiunto un nuovo record, ben tre miliardi di utenti registrati, ma fatica a convincere gli utenti più giovani. Chi ha meno di 30 anni preferisce Instagram o TikTok, mentre Facebook è ancora visto come un “social da vecchi”.

“Quando penso a Facebook, penso a persone anziane, come i genitori che pubblicano foto dei loro figli, aggiornamenti di stato casuali e anche persone che litigano su questioni politiche”, ha detto una 24enne a CBSNews, in una dichiarazione che riassume più o meno tutta la Gen Z.

Facebook ha quasi 20 anni e può vantare numeri da capogiro: 3 miliardi di utenti attivi ogni mese, e ben due miliardi che si collegano ogni giorno. Quasi la metà della popolazione mondiale, o anche di più considerando che non è disponibile in Cina.

Ma a lungo termine la piattaforma rischia di diventare irrilevante, andando a perdere appeal sia per gli utenti sia per – e qui sta il rischio – per chi oggi spende in pubblicità. I precedenti non mancano: MySpace, Grooveshark, Megaupload e altri, anche se nessuno aveva mai raggiunto le pantagrueliche dimensioni di Facebook.

I più giovani infatti sembrano proprio disinteressati a Facebook, e nonostante il successo nel numero di utenti il futuro sembra incerto. Si tratta però di un declino lento, e Facebook di Facebook ha tempo di fare diversi tentativi per rilanciarsi.

Debra Aho Williamson, analista di Insider Intelligence, ricorda che è proprio la partecipazione dei giovani a decretare il successo o il fallimento di una piattaforma. Secondo le stime di Insider, circa la metà degli utenti di TikTok ha un’età compresa tra i 12 e i 24 anni. Facebook non rilascia dati precisi, ma di certo non può affermare nulla di simile.

Insider Intelligence, poi, prevede che nel 2026 circa il 28% degli utenti statunitensi di Facebook avrà un’età compresa tra i 18 e i 34 anni, rispetto a quasi il 46% di TikTok e al 42% di Instagram. I numeri sono ancora più netti per gli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni.

Immagine di copertina: deagreez