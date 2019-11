Facebook insegnerà ai comuni come impiegare i social network

Facebook Italia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e Associazione PA Social, ha avviato una serie di percorsi di formazione gratuiti rivolti ai comunicatori, portavoce e social media manager dei Comuni. L’obiettivo del roadshow a tappe, che partirà da Arezzo il 20 novembre e coinvolgerà 8 Regioni italiane, è di illustrare le strategie, le tecniche di comunicazione e le potenzialità delle piattaforme social e di messaggistica, Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger.

“La prima tappa del roadshow, che durerà fino a giugno 2020, si svolgerà il 20 novembre ad Arezzo, in occasione della XXXVI Assemblea Annuale ANCI”, puntualizza la nota congiunta. “Appuntamento dalle 14 alle 17, nella sala del consiglio della Camera di Commercio in via Spallanzani 25. Interverrà il presidente dell’Anci, Antonio Decaro”.

Insomma, partendo dai dati di un’indagine condotta dall’Osservatorio nazionale sulla Comunicazione Digitale (PA Social – Istituto Piepoli) il 78% degli italiani pensa che sia utile accedere a servizi e ricevere informazioni tramite i social network, ecco l’esigenza di potenziare le capacità delle risorse in campo.

“Le nuove tecnologie digitali stanno ridisegnando il modo in cui le persone vivono, lavorano, imparano e dialogano con il settore pubblico. La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è quindi una sfida fondamentale per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese. Come Facebook siamo impegnati nel contribuire allo sviluppo delle competenze digitali in Italia, e lo dimostrano l’apertura del nostro centro a Roma per le competenze digitali, Binario F, e le numerose iniziative di formazione realizzate sul territorio”, ha dichiarato Luca Colombo, Country Director Facebook Italia. “Questa importante collaborazione rappresenta un altro esempio concreto del nostro impegno in Italia. Metteremo, infatti, le nostre competenze tecniche e di citizen engagement a disposizione dei Comuni italiani in modo che possano utilizzare le nostre piattaforme in modo efficace per comunicare, informare e dialogare con i cittadini”.

In fondo, come ha spiegato Antonio Decaro, presidente dell’Anci, “le pagine dei Comuni e di noi sindaci rappresentano uno sportello aperto 24 ore al giorno, al quale presentare richieste di intervento e di chiarimento, depositare lamentele e manifestare proposte. Credo quindi sia importante per tutti i professionisti impegnati nella comunicazione dei Comuni formarsi e scambiarsi buone pratiche, come è nello spirito dell’Anci”.

Struttura delle giornate formative

Ogni giornata sarà strutturata in due momenti teorici. Si partirà dal sindaco del luogo, che racconterà la sua esperienza con i social, e poi si procederà il programma prevederà la master class “Come comunicare alla cittadinanza”, durante la quale verranno condivise informazioni di base sull’utilizzo di Facebook e strumenti specifici come Facebook Live, Instagram, le Storie, Messenger e i Gruppi.

Il secondo momento si affronterà il tema degli strumenti di advertising online e, partendo dagli obiettivi di comunicazione, il training si focalizzerà sulla struttura delle campagne e sulla creatività, sui criteri da utilizzare nell’assegnazione del budget e sulle soluzioni per la misurare l’impatto di una campagna. Senza contare la “Instagram Story school”, una lezione per imparare a realizzare su Instagram Storie interessanti e coinvolgenti nei confronti della comunità locale.

Infine saranno illustrate le buone pratiche e soprattutto un’iniziativa di comunicazione condotta con successo da un Comune utilizzando i servizi del mondo Facebook. Nell’ultima sessione pomeridiana, il training si concluderà con un laboratorio in cui i partecipanti, divisi in gruppi, si misureranno con la comunicazione social di un evento programmato o di una emergenza.