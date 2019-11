Facebook, l’app per iOS attiverebbe la fotocamera senza autorizzazione

Facebook ci spia mentre scorriamo i nostri feed nell’app mobile? A quanto pare sì, se possedete un iPhone con iOS 13: è quanto ha scoperto casualmente e riportato su Twitter con tanto di video un utente statunitense, Joshua Maddux. Un bug dell’app, che non la fa visualizzare a tutto schermo, avrebbe infatti consentito all’utente di intravvedere in secondo piano, sul lato libero del display, il proprio pavimento di casa, ripreso dalla fotocamera dello smartphone, attivata a sua insaputa mentre utilizzava Facebook sul proprio iPhone.

Maddux ha poi chiarito di aver provato a riprodurre lo stesso comportamento su iOS 12, ma senza successo. Il comportamento anomalo dell’app Facebook è stato poi riprodotto con successo su iOS 13 anche dai colleghi di The Next Web, che hanno invece provato a replicare il difetto anche su Android 10 con un Pixel 4, ma sembrerebbe che in questo caso il bug non si manifesti.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl

— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019