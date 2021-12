Facebook Portal Go recensione: portatile e maneggevole

Il nuovo Facebook Portal Go si propone come la soluzione portatile ideale per fare videochiamate e avere un assistente vocale sempre con sé, facile da trasportare di stanza in stanza anche se ovviamente sempre all’interno della casa.

Il concetto alla base del suo funzionamento non è quindi differente rispetto ad altri prodotti della gamma Portal o, in generale, agli altri assistenti vocali con schermo. Tuttavia Portal Go presenta alcuni punti a suo favore, come dimostrano i risultati della nostra prova.

Portal Go: design e funzionalità

Nel caso di Portal Go lo schermo è da 10,1 pollici con risoluzione di 1280×800 pixel ed è inserito in un involucro di circa 26 x 17 x 8 cm. Ricoperto in tessuto, bello da vedere e toccare, il retro è dotato di una pratica maniglia che ne facilita di molto il trasporto. Il peso di 1,4 Kg lo rende leggero, considerando il tipo di dispositivo. Al suo interno Portal Go presenta due altoparlanti full-range da 5W e un woofer da 20W.

Frontalmente è invece presente una videocamera da 12MP, l’elemento forse più importante di Portal Go, che è in grado di inquadrare un campo visivo di ben 125 gradi. L’inquadratura assume così un leggero effetto fish-eye, ma niente che renda l’esperienza d’uso negativa.

L’interazione con Portal Go avviene per mezzo dello schermo touchscreen, mentre sono presenti le connettività di tipo Wi-Fi per connettersi a Internet anche a 5 GHz e Bluetooth, nel caso voleste usare Portal Go come un normale altoparlante portatile. Certo, sarebbe meglio sfruttare i servizi musicali integrati come l’app di Spotify o Amazon Music, ma se avete della musica salvata in locale sul vostro smartphone riuscirete comunque a riprodurla.

L’assistente vocale integrato su Portal Go è Alexa, che permette di accedere a tutti i comandi offerti dal celebre assistente Amazon. Volendo è presente anche l’assistente vocale proprietario di Facebook, che è tuttavia più limitato nelle funzionalità rispetto ad Alexa.

Perfetto per le videochiamate

Tra le varie applicazioni disponibili su Portal Go per effettuare videochiamate, oltre a Facebook e WhatsApp, sono presenti anche Zoom, Go-To Meeting e Webex. L’anima da dispositivo per le videochiamate di Portal Go è ben visibile: considerando che gli ultimi due anni praticamente chiunque ha dovuto adattarsi a questo modo di comunicare, questa risulta una scelta più che condivisibile.

La videocamera frontale è dotata di una funzionalità AI che la rende capace di seguire il soggetto: non solo ci mantiene al centro della scena quando ci muoviamo, ma è anche in grado di effettuare zoom e primi piani automatici. Se vorrete fare chiamate meno professionali con qualche amico o familiare, esiste inoltre la possibilità di applicare anche dei filtri creativi.

È presente poi, sulla parte alta del dispositivo, un interruttore che permette di oscurare la fotocamera e disattivare i microfoni così da assicurare la massima privacy.

Riproduzione media

Per l’ascolto dei brani musicali su Portal Go sono presenti tutte le app più usate come Spotify, Deezer o Tidal; gli altoparlanti sono inoltre in grado di offrire sufficiente potenza per un ascolto musicale soddisfacente all’interno di una stanza di piccole o medie dimensioni. Ovviamente per le chiamate e le videochiamate la dotazione audio del dispositivo è più che soddisfacente, così come l’audio in entrata catturato dai ben 4 microfoni e “ripulito” per mezzo della tecnologia Smart Sound.

Meno soddisfacente è invece la fruizione di contenuti audiovisivi per via della mancanza di alcune app, Netflix prima tra tutte. È possibile ovviare a questo problema grazie alla presenza, su Portal Go, di un browser integrato che permette di accedere a praticamente tutti i servizi oggi disponibili, ma non offre una buona ergonomia d’uso, dato che dovremo interagire utilizzando le dita con siti Web pensati invece per l’uso con un mouse o trackpad.

Autonomia

La batteria integrata all’interno di Portal Go, dalla capienza di 44Wh, offre un’autonomia di circa 4-5 ore di videochiamate. Se invece utilizzate il dispositivo per ascoltare musica l’autonomia si triplicherà, arrivando alle 15 ore circa. Non è invece facilmente calcolabile l’autonomia come assistente vocale, che va comunque ben oltre la giornata.

In ogni caso è presente una docking station magnetica che si inserisce nella parte sottostante di Portal Go e permette di ricaricare la batteria anche mentre lo si usa. Facebook ha infatti progettato Portal Go per essere posizionato in una zona fissa della casa, come qualsiasi altro dispositivo del genere, e poi spostato quando necessario semplicemente afferrandolo dalla maniglia e senza preoccuparsi dell’alimentazione.