Facebook Portal, Portal Mini e Portal TV in Italia: ecco caratteristiche e prezzi

Facebook ha annunciato Portal, Portal Mini e Portal TV, tre nuovi dispositivi con cui è possibile videochiamare i propri amici tramite Messenger e WhatsApp.

Facebook porta nel nostro paese Portal, Portal Mini e Portal TV. Si tratta di tre dispositivi per le videochiamate (ma non solo), che nascono con l’obiettivo di mettere in contatto amici, famiglie e nuove conoscenze.

I nuovi Facebook Portal sono già preordinabili su portal.facebook.com. Portal e Portal Mini saranno spediti a partire dal 15 ottobre, mentre Portal TV arriverà il 5 novembre. Parlando di prezzi, Portal Mini sarà acquistabile a 149 euro, Portal a 199 euro e Portal TV a 169 euro. Inoltre, Acquistando due device Facebook Portal sarà possibile ottenere 50 euro di sconto.

Portal e Portal Mini presentano una cornice dal design elegante ed è possibile usarli con l’orientamento verticale od orizzontale, così da risultare perfetti in ogni casa e adattabili a ogni esigenza. Portal Mini ha uno schermo HD da 8 pollici, mentre Portal ne offre uno da 10 pollici, perfetto per le videochiamate e la visualizzazione delle foto e dei video. Portal TV è invece perfetto per essere collocato senza dare nell’occhio sopra o sotto il televisore, che diventerà lo schermo delle videochiamate.

Lo schermo di Portal e Portal Mini è in grado di regolare la luminosità e il colore in base all’ambiente circostante, in modo che videochiamate, foto e video risultino naturali. Entrambi i dispositivi sono dotati di uno speaker integrato, ideale per ascoltare musica quando non si effettuano delle chiamate.

Portal Mini Portal Portal + Portal TV Display 8″ 1280 x 800 10″ 1280 x 800 15,6″ 1920 x 1080 Compatibile con la maggior parte dei TV con HDMI Dimensione 214,82 x 150,25 x 127,05 mm 259,86 x 178,65 x 141,16 mm 450 x 145,5 x 224 mm 189,992 x 29,972 x 56,896 mm Peso 615 g 770 g 3360 g 310 g Camera 13 MP / 114 DFOV 13 MP / 114 DFOV 13 MP / 140DFOV 12,5 MP / 120 DFOV Microfono Far Field 4-mic Array, Omnidirezionale Far Field 4-mic Array, Omnidirezionale Far Field 4-mic Array, Omnidirezionale Far Field 8-mic Array, Omnidirezionale Speaker 2x Full-range / 2″ singolo dedicato ai bassi 2x Full-range / 2″ singolo dedicato ai bassi 2x Tweeter / 4″ singolo per bassi (passivo) 1x Full-range

La Smart Camera con tecnologia AI esegue la panoramica e lo zoom in modo intelligente, permettendo di muoversi e parlare liberamente durante una chiamata senza il timore di non essere più sentiti o inquadrati. Smart Sound migliora invece la voce di chiunque stia parlando, riducendo al minimo il rumore di sottofondo indesiderato.

Facebook Portal offre impostazioni chiare e semplici in relazione a privacy, sicurezza e protezione. È possibile disattivare la fotocamera e il microfono con un semplice tocco o attraverso il copri fotocamera. Una spia rossa accanto all’obiettivo indica che fotocamera e microfono sono disattivati. Per una maggiore sicurezza, la tecnologia AI di Smart Camera e Smart Sound opera in locale su Portal, non sui server di Facebook.

Se si abilità la funzione “Hey Portal”, quando il dispositivo rileva la frase (anche durante una chiamata) invia un breve clip audio dell’interazione vocale a Facebook, dove un team di esperti potrebbe analizzarle per rendere i servizi vocali più smart e precisi. È ovviamente possibile visualizzare, ascoltare ed eliminare tutte le tue interazioni vocali “Hey Portal” nel Registro attività di Facebook. si può anche disattivare la memorizzazione vocale dalle Impostazioni in qualsiasi momento.

In tutti i dispositivi Portal è integrata Alexa: è quindi possibile ascoltare musica, consultare le notizie, effettuare ricerche e controllare la propria smart home comodamente dallo schermo del dispositivo Portal.

Oltre alle chiamate con Messenger, ora sarà possibile connettersi coi propri amici su Portal anche tramite WhatsApp. Come accade sugli smartphone, anche sui dispositivi Facebook Portal tutte le chiamate effettuate con WhatsApp usano la crittografia end-to-end, così da assicurare la massima sicurezza.

Story Time è invece una funzionalità che dà vita alle favole grazie ad animazioni, musica ed effetti in AR su Portal. Da oggi sono disponibili anche le tre nuove storie Llama Lama, Pete the Cat e Otto, annunciate all’inizio dell’anno.

Portal TV consente di guardare programmi come “Red Table Talk” e altri contenuti di Facebook Watch insieme ad amici e familiari, anche se non sono fisicamente presenti. Con app come Amazon Prime Video è invece possibile vedere in streaming i propri programmi e film preferiti. Portal consente inoltre di ascoltare musica da Spotify, Pandora e iHeartRadio.