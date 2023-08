Siete appena tornati dalle vacanze e la vostra casa ha bisogno di una pulizia profonda, ma vi manca il tempo per farlo? In tal senso, la soluzione è un robot aspirapolvere di ottima qualità come l’eccezionale iRobot Roomba e5154, che trovate oggi su Amazon scontato del 39%.

La promozione abbatte così il prezzo da 375,50€ ad appena 229,90€, facendovi risparmiare così oltre 145,00€. Se poi lo preferite, potrete anche rendere la spesa più agevole dilazionandola in comode rate mensili a tasso zero, scegliendo CreditLine come metodo di pagamento.

Piccolo ma potente, il robot aspirapolvere Roomba e5154 è progettato per affrontare ogni tipo di pavimentazione con efficacia. È in grado di rimuovere lo sporco, i peli di animali e persino le più minuscole particelle di polvere. Grazie al suo sistema di aspirazione di qualità superiore e alle spazzole in gomma altamente efficienti, pulisce perfettamente anche superfici solitamente difficili da trattare, come legno e plastica.

Con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, Roomba e5154 naviga agilmente tra gli ostacoli del vostro spazio domestico, ottimizzando i percorsi per una pulizia sempre più efficiente: in questo modo risparmia tempo e previene collisioni con i mobili o cadute accidentali. Si muove agilmente anche negli spazi angusti e complessi, come sotto i tavoli o tra le gambe delle sedie.

I suoi sensori avanzati consentono a Roomba e5154 di rilevare le zone più sporche della casa proprio per concentrarsi su di esse. Questo garantisce una pulizia assolutamente completa, persino vicino ai battiscopa e negli angoli difficili da raggiungere. Infine, grazie all’app iRobot Home e alla compatibilità con Google Assistant e Alexa, avrete la piena libertà di programmare il vostro Roomba e5154, dicendogli dove e quando pulire, così troverete la casa sempre pulita al vostro rientro dalle vacanze o dal lavoro.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. E se siete in procinto di andare in vacanza, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, ricchi di tanti informazioni e prodotti utili per la bella stagione!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!