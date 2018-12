Fastweb WOW Space, il cloud illimitato e sicuro per tutti i clienti

“Niente come prima”, la strategia Fastweb basata sulla trasparenza e sulla chiarezza delle offerte lanciata oltre un anno fa, continua con una nuova iniziativa: l’annuncio della disponibilità per tutti i clienti fissi e mobili – vecchi e nuovi – di WOW Space, un servizio cloud facile, sicuro e illimitato.

Con WOW Space infatti tutti i clienti potranno conservare foto, video, musica e i ricordi più importanti senza limiti di spazio, nel formato originale e senza compromessi sulla qualità. WOW Space inoltre offre funzioni di tag e geolocalizzazione, per catalogare e ritrovare facilmente foto e video conservati.

In occasione del lancio, WOW Space è attivabile al costo di 9,95 euro all’anno, con il primo mese di prova gratuita. Inoltre per tutti i clienti che attiveranno il servizio entro il 31 gennaio 2019 il servizio cloud sarà gratuito per sempre.

Attivare il servizio è molto semplice: è infatti sufficiente scaricare l’app WOW Space e inserire le credenziali dell’account Fastweb. “Siamo il primo operatore in Italia a offrire ai propri clienti un cloud davvero illimitato per mettere al sicuro tutti i propri ricordi, senza limiti di spazio e senza che venga compressa in alcun modo la qualità originale dei file” ha dichiarato Roberto Chieppa, Marketing & Customer Experience Officer di Fastweb. “Ancora una volta Fastweb si dimostra attenta ai bisogni dei propri clienti mettendo al centro l’innovazione e il digitale con l’obiettivo di offrire il miglior servizio possibile”.

Fastweb dunque continua sulla strada della completa trasparenza verso i clienti e di chiarezza delle proprie offerte, avviata oltre un anno fa con l’eliminazione di tutti i costi nascosti relativi ai servizi telefonici supplementari (segreteria, controllo del credito, trasferimento di chiamata, penali per recesso anticipato etc.), sia per gli utenti di contratti di linea fissa che mobile.