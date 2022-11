Siamo giunti quasi alla fine di questo Black Friday esteso, che per una settimana ha sfornato offerte su migliaia di prodotti e store differenti. Nelle nostra rassegna stampa dedicata vi abbiamo raccontato le migliori promozioni sin dalle prime ore di venerdì 18 novembre, data che ha segnato l’inizio degli sconti folli; ora ci concentreremo invece su un prodotto in particolare: un ferro da stiro con caldaia disponibile su Amazon a un prezzo stracciato!

La Vaporella Next VN18.30 di Polti è infatti attualmente in sconto a soli 139,99€ invece di 269,00€; si tratta di un ribasso del 48%, che vi permetterà di risparmiare ben 129,00€! Considerando che potete pagarlo anche in 5 comode rate mensili a tasso zero da soli 28,00€, è un’occasione davvero imperdibile!

La Vaporella Next VN18.30 vi farà risparmiare tempo e fatica, rendendo le vostre sessioni di stiro molto più semplici e pratiche: il serbatoio capiente da 1,3 litri vi permetterà di stirare anche per lunghe sessioni senza problemi, riempiendolo in caso di necessità senza dovervi fermare o attendere che si scaldi.

Riuscirete a stirare qualsiasi indumento con agilità, grazie alle diverse funzioni accessibili: la Steam Pulse vi permetterà di erogare automaticamente il vapore a intervalli regolari, mentre la Turbo rappresenta l’alternativa perfetta per i tessuti più stropicciati. L’innovativa piastra multidirezionale vi permetterà poi di stirare in tutte le direzioni, oltrepassando ostacoli come colletti, tasche e bottoni, evitando così di dover spostare il capo a ogni passata.

Infine, risparmierete anche risorse, dato che la Vaporella Next VN18.30 è dotata di modalità Eco, la quale ridurrà il consumo di acqua del 26% e di energia del 29%, facendovi così risparmiare notevolmente sulle bollette. A completare il ferro da stiro vi sono una spia che avvisa della mancanza di acqua, il sistema blocca ferro per poterlo trasportare facilmente e dei ganci laterali per il contenimento monotubo.

Insomma, la Vaporella Next VN18.30 di Polti rivoluzionerà completamente la vostra routine di stiro, quindi non possiamo che consigliarvela, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo a considerare la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della consegna non solo rapida, ma anche gratuita di tutti gli ordini; dato che il servizio è completamente gratis per i primi 30 giorni dall’attivazione, il Black Friday è il momento perfetto per provarlo!

