Ultimo giornata di offerte Prime Day by Amazon, ed anche se mancano poco più di una decina di ore alla fine degli sconti, è evidente che molte offerte si siano già esaurite, complici dei prezzi che, francamente, parrebbero voler contrastare anche il già accesissimo hype per il tanto atteso Black Friday 2022!

Le offerte, del resto, fioccando per buona parte delle categorie merceologiche presenti sullo store, tra cui non mancano anche diversi sconti di livello sugli elettrodomestici, venduti dallo store a prezzi davvero accattivanti, e con sconti anche in grado di raggiungere il 40%!

Anche stamattina, dobbiamo dirlo, non siamo da meno a questo principio, ed anzi inauguriamo le offerte Prime Day dedicate agli elettrodomestici di questo 12 di ottobre, con un articolo top di gamma di sicuro impatto, ribassato proprio del 40%, e dunque acquistabile con uno sconto di ben 130 euro!

Stiamo parlando del ferro da stiro a caldaia Polti La Vaporella XT90C, che dagli originali 329,00€, è oggi in sconto a soli 199,00€, che non sono poi molti per un prodotto del genere che, anzitutto, vanta un serbatoio estraibile da 1,4 litri, ed un getto di vapore potente e continuo, in grado di domare anche la più difficile delle pieghe!

Capace di raggiungere la temperatura ideale in appena 2 minuti dall’accensione, Polti La Vaporella XT90C è equipaggiato con una caldaia tecnologicamente avanzata, la cui speciale struttura interna trattiene le particelle di calcare, proteggendo a lungo il ferro da stiro, impedendo che l’usura o anche solo un’acqua poco dolce possano intaccare le funzionalità di questo splendido prodotto.

Dal punto di vista della stiratura, parliamo di un ferro da stiro capace di raggiungere una pressione del vapore di ben 7 BAR, ed equipaggiato con una funzione di risparmio energetico intelligente e avanguardistica, che riduce il consumo di energia del 45%, e quello dell’acqua del 36%, risultando così anche poco impattante sulle bollette il che,, visti i tempi, non è affatto da sottovalutare!

Dulcis in fundo, questo ferro da stiro, oltre a vantare un design moderno ed accattivante, è dispone anche di una piastra riscaldata efficiente e ben progettata, che scorre liscia su qualsiasi capo, ed in qualsiasi direzione, permettendo una stiratura ottimale a rescindere dal capo e dal suo materiale tessile, scorrendo senza intoppi a prescindere da qualsiasi grinza o piegatura.

