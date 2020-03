Festa del papà: arrivano le super offerte di Euronics

Mancano pochissimi giorni al 19 marzo ed all’attesissima giornata dedicata alla festa del papà. Siamo sicuri che moltissimi di voi non vedono l’ora di festeggiare il proprio papà con una giornata speciale e con tanto di regali ma, ovviamente, “l’immobilità” causata dall’emergenza del nostro paese potrebbe metterci del suo a rallentare il tutto, con il rischio di non riuscire a trovare in tempo il giusto presente da offrire al proprio genitore. Per vostra fortuna ci siamo qui noi di Tom’s che, oltre ad avervi già proposto una piccola guida agli acquisti dedicata ai regali ideali per la giornata, vi proponiamo oggi anche le offerte di Euronics, che alla festa del papà ha dedicato una bella iniziativa all’insegna degli sconti, e che dureranno fino al 19 marzo!

La selezione è davvero molto vasta, e punta a proporre idee regalo per praticamente ogni esigenza: si va dalle proposte legate al gaming a quelle riguardanti il lavoro o la cucina, passando per lo sport, la fotografia ed il tempo libero. Come detto le opzioni sono tantissime e, come sempre, per facilitarvi abbiamo selezionato per voi quelle che ci sembrano le proposte più interessanti, raccogliendole per voi in una comoda lista di acquisti. Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!