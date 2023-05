La festa della mamma è sempre più vicina e voi siete ancora in alto mare con la ricerca di un regalo valido da acquistare? In tal caso, vi proponiamo non solo con la nostra guida dedicata ad alcuni dei migliori regali per la festa della mamma, ma anche la super promozione Dyson, in corso in questi giorni. Grazie alle offerte disponibili su eBay, infatti, potrete acquistare uno dei top di gamma del brand, in ambito cura dei capelli, a prezzi scontati anche di 100€.

All’interno della sezione creata dallo store, avrete la possibilità di scegliere tra tanti prodotti che possono fare al caso vostro, in base alla tipologia di capelli per cui state acquistando il modello. Il classico Dyson Supersonic, perfetto per semplificare drasticamente l’asciugatura, il fantastico Airwrap per uno styling facile e veloce oppure la piastra Dyson Corrale ideale per chi non vuole rovinare la propria chioma senza rinunciare a un liscio perfetto!

Da menzionare indubbiamente il Dyson Corrale nella colorazione rame, al prezzo di appena 349,00€ invece di 449,00€. Il modello in questione mette a vostra disposizione ben 3 impostazioni di calore che si adattano a diverse tipologie di chioma, senza danneggiare il capello.

Pur essendo una piastra, inoltre, potrete sfruttare il prodotto per realizzare styling diversi: la forma curva è progettata, infatti, per creare anche dei delicati ricci aiutandovi a creare un movimento ondulato e morbido.Non meno importante, potrete utilizzarla anche senza filo per il massimo comfort! Dopo 30 minuti, lo schermo OLED di cui dispone il prodotto vi segnalerà la bassa autonomia e potrete posizione la piastra alla stazione di ricarica oppure collegarla tramite la presa.

Da menzionare anche lo spegnimento automatico e il blocco di sicurezza: le funzioni in questione permettono alla piastra di spegnersi dopo 10 minuti di inattività per maggiore sicurezza e la chiusura permette di riporre il prodotto in sicurezza, subito dopo l’uso!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

