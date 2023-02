In un periodo in cui i prezzi di ogni genere di elettrodomestici e prodotti tech tendono ad aumentare, e spesso non di poco, diventa sempre più difficile scovare un buon affare che consenta di acquistare alcuni dei prodotti più ambiti a prezzi convenienti. Fortunatamente su eBay è iniziata la tech week che permette, fino a un tempo non ben precisato, di risparmiare fino al 50% sulla migliore tecnologia.

Abbiamo dato uno sguardo alla promozione e vi anticipiamo che gli sconti sono davvero imperdibili, al punto che troverete una serie di prodotti che vi avevamo già segnalato pochi giorni fa sulle nostre pagine a un prezzo ancora più basso. Con queste offerte, dunque, eBay fa sul serio e si piazza tra gli e-commerce più convenienti in assoluto, almeno per quanto riguarda il settore tech e degli elettrodomestici.

Tra le offerte più interessanti e che si distinguono per l’elevato sconto, nonché per la forte richiesta verso il prodotto, spicca il recente Samsung Galaxy S23 Ultra. Uno smartphone top di gamma rilasciato meno di un mese fa, dal valore di ben 1.479,00€, proposto recentemente da vari shop a un prezzo più basso. eBay però riesce a fare ancora meglio, proponendo la versione da 256GB a soli 1.099,00€, per un risparmio netto di 380,00€ su un dispositivo premium e di ultimissima generazione.

Una proposta imperdibile non solo per chi è solito acquistare gli ultimi smartphone a marchio Samsung, ma anche per chi vuole provare uno smartphone di fascia alta senza spendere più del dovuto. A tal riguardo, il Galaxy S23 Ultra si piazza a mani basse tra i migliori smartphone del 2023. Parliamo infatti di un dispositivo unico nel suo genere, come d’altronde lo è ancora oggi il suo predecessore, grazie alla S Pen inclusa nella confezione, con cui potrete prendere appunti, disegnare e spostare più facilmente le finestre in multitasking, per una produttività non raggiungibile da nessun altro smartphone in commercio.

Se esteticamente non è cambiato rispetto al modello precedente, non si può dire lo stesso della componentistica interna. La decisione di implementare l’ultimo chip Snapdragon ha permesso a Galaxy S23 Ultra non solo di aumentare le prestazioni, ma anche di migliorare notevolmente l’autonomia, facendo sì che ad oggi l’ultimo concentrato di tecnologia Samsung sia uno dei pochi smartphone premium a vantare un’ottima autonomia. Come non citare poi il nuovo sensore da 200MP, che migliora ancora di più il già eccellente comporto fotografico di Galaxy S22 Ultra.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

