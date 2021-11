Fetch.ai, anche l’intelligenza artificiale sbarca su blockchain

Fetch.ai è una piattaforma che dovrebbe connettere dispositivi e algoritmi IoT per ottenere una sorta di “apprendimento collettivo”. La piattaforma è stata creata su un libro mastro partizionato altamente efficiente e consente la creazione di contratti intelligenti per distribuire soluzioni ML/AI per la risoluzione decentralizzata dei problemi.

L’obiettivo finale è quello di costruire una super-intelligenza collettiva economica, decentralizzata su Internet, basata su una DLT di nuova generazione altamente scalabile. La piattaforma funziona in combinazione con l’apprendimento automatico, con l’obiettivo di fornire previsioni e infrastrutture per alimentare l’economia del futuro.

La roadmap prevedeva di collegare la mainnet di Fetch.ai con le blockchain di ethereum e binance Smart Chain già nel 2021, nonché con Cosmos entro la fine dell’anno. Il progetto è quindi ancora in fase di sviluppo, e sarà completato solo con il rilascio della versione v.1.0 del Fetch.ai Mobility Framework.

Immagine: depositphotos

Per ora il progetto è ancora lontano dall’essere completato, e lo sviluppo sta procedendo su più fronti, viste le ambizioni e la quantità di strumenti da implementare. Il token è stato lanciato circa due anni e mezzo fa, mentre gli agenti DeFi sono stati lanciati sulla mainnet nel Q3 2021. La tabella di marcia finora mostra solo i progressi previsti per il 2021, ma gli sviluppi dovrebbero andare avanti per molto tempo prima che il progetto possa essere completato.

Ciò che rende il progetto particolarmente interessante ad oggi sono le numerose e preziose partnership stipulate, anche con nomi importanti come Bosch e Telekom Innovation Laboratory, anche se queste non si sono ancora concretizzate in qualcosa di operativo e concreto a livello globale.