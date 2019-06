Fibra di Stato: anche Tiscali si affiderà alla rete Open Fiber nelle aree bianche

Tiscali ha confermato di aver ampliato la collaborazione con Open Fiber: sbarcherà con i suoi servizi di connettività anche nelle aree bianche.

Open Fiber e Tiscali hanno siglato un accordo di collaborazione anche per le aree a fallimento di mercato: i cluster C e D interessati dai bandi Infratel. La notizia è filtrata inizialmente tre giorni fa con un post ufficiale di Open Fiber su Twitter, poi ritirato a distanza di poco tempo, ma ieri sera l’operatore sardo a rotto gli indugi.

Nella sostanza è un ulteriore potenziamento dell’accordo di maggio, che prevede la fornitura dei servizi ultra-broadband a 1 Gbps di Tiscali nelle 271 città dove Open Fiber sta realizzando la sua rete fiber-to-the-home. Attualmente l’offerta Tiscali UltraFibra Giga è attivabile in 50 città e aree metropolitane. La novità è che l’operatore sardo sfrutterà l’FTTH e il fixed wireless di Open Fiber anche nelle aree in digital divide, per altro mettendo in gioco il collegamento dorsale tra Sardegna e continente.

“Tiscali ha fatto un grosso viaggio. Penso al debito da 640 milioni di euro che avevamo nel ­2009 con un indebitamento finanziario che al 1° luglio scenderà a 75 milioni”, dichiara oggi l’AD di Tiscali Renato Soru a Il Sole 24 Ore. In effetti l’operatore grazie alla rinnovata sostenibilità dell’indebitamento bancario, a cui ha anche contribuito la cessione delle infrastrutture FWA e licenze a Fastweb, può guardare al futuro con progetti più articolari basati su connettività in fibra e wireless.

“Certamente in Italia le quote di mercato possono essere migliorate da chi sarà in grado di offrire meglio la copertura ma anche i servizi che famiglie, consumatori e imprese vogliono”, aggiunge Soru. “Fra maggio e giugno abbiamo riconquistato clienti. Siamo cresciuti di quasi 10mila clienti invertendo un trend discendente”.

Il CdA di Tiscali, ieri, ha inoltre confermato un accordo con Linkem per le zone non coperte dalle reti in tecnologia LTE.