Film IMAX Enhanced sulle Smart TV Bravia tramite l’app Rakuten TV

I contenuti IMAX Enhanced saranno disponibili entro settembre su alcune linee di televisori Sony Bravia tramite l'app Rakuten TV.

I film certificati “IMAX Enhanced” saranno disponibili entro fine settembre sull’app di streaming Rakuten TV presente sui televisori Bravia Full Array LED 8K HDR della Serie MASTER ZG9, i TV OLED HDR 4K AG9, nonché il Full Array LED 4K HDR della Serie XG95.

IMAX Enhanced, sviluppato da IMAX e DTS, è un programma di certificazione e licenza che combina prodotti di elettronica di consumo di fascia alta con contenuti 4K HDR rimasterizzati digitalmente da IMAX e tecnologie audio di DTS. Il risultato è un’esperienza audio e video più coinvolgente. Fra i titoli vi sono alcuni di Sony Pictures Entertainment come Venom, Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla e Spider-Man: Far from Home.

“Per ottenere il logo IMAX Enhanced, i televisori di Sony hanno dovuto soddisfare una serie di requisiti prestazionali accuratamente indicati, stabiliti dagli ingegneri di IMAX e DTS e dai principali specialisti tecnici di Hollywood, per offrire immagini 4K HDR più nitide e di alta qualità e un audio potente e coinvolgente, anche nel salotto di casa”, spiega Sony nella sua nota ufficiale.

Da ricordare che i titoli IMAX Enhanced si affida a processo proprietario di post-produzione sviluppato da IMAX per rimasterizzare digitalmente i contenuti “al fine di produrre colori più vivaci, maggiore contrasto e chiarezza più nitida”. L’esperienza di Home Entertainment è arricchita dal mix audio IMAX fornito in esclusiva da DTS “con un suono coinvolgente e potente, grazie a bassi profondi e gamma dinamica”.

“Siamo entusiasti di portare i contenuti IMAX Enhanced in Europa per la prima volta attraverso la nostra collaborazione con Sony e Rakuten TV”, ha dichiarato Francisco Navarro-Sertich, Senior Vice President of Strategy presso IMAX Corporation. “L’annuncio di oggi rinnova i nostri sforzi per inaugurare un nuovo livello di qualità nell’Home Entertainment, abbinando i contenuti 4K HDR rimasterizzati digitalmente da IMAX ai televisori BRAVIA “IMAX Enhanced” di Sony, in modo che i consumatori possano godere dei loro contenuti preferiti nel salotto di casa propria, con immagini mozzafiato e suono coinvolgente”.

“Siamo molto felici di supportare chi collabora con noi nel portare The IMAX Experience all’interno delle case con questo nuovo ed entusiasmante formato”, ha affermato Pete Wood, Senior Vice President, Digital Sales, Sony Pictures Home Entertainment. “I contenuti IMAX Enhanced ci permettono di mantenere la nostra promessa di offrire ai consumatori la migliore esperienza visiva nel salotto della propria casa”.