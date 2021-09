Finanza decentralizzata e Web 3.0 trasformeranno l’economia?

Le tecnologie decentralizzate stanno iniziando a rivoluzionare il mondo della finanza, con le criptovalute applicate in modi diversi per ricreare gli strumenti finanziari tradizionali. Tuttavia, poiché le criptovalute non sono supportate da nient’altro che dalla fiducia che le persone ripongono in esse, sono estremamente volatili. Un modo per garantire il valore dei beni prestati, può essere realizzato sostenendoli con un valore nel mondo reale. Qui è dove entra in gioco la tokenizzazione delle risorse reali. Questo processo è piuttosto semplice quando consideriamo beni tangibili come un edificio o lingotti d’oro, ma per quanto riguarda i beni immateriali come la proprietà intellettuale?

L’ascesa della creator economy o economia della monetizzazione individuale, ha portato a beni immateriali che rappresentano oltre il 90% del valore di mercato dell’S&P 500 – un prestigioso indice azionario statunitense, una cifra che è destinata a crescere. Trovare un inizio con il finanziamento nell’economia dei creatori è una grande sfida, soprattutto per i nuovi arrivati. Come molti imprenditori in questo segmento scoprono, a volte è molto più facile dare via una buona idea che creare un business da quell’idea.

La creatività, per definizione, sconvolge ciò che è venuto prima; si tratta di nuove idee, nuove tecnologie, nuovi prodotti, nuovi servizi e nuovi modi di fare le cose. Guidate in gran parte dalla rivoluzione digitale, molte industrie creative non sono solo innovative in ciò che fanno, ma nel modo in cui lo fanno.

Raccogliere fondi può essere difficile per diversi motivi. Gli investitori specializzati in industrie creative, ad esempio, possono riconoscere il genio di un imprenditore. Ma in cambio del loro investimento, spesso vogliono una certa proprietà dell’idea e, quindi, un certo controllo sul suo sviluppo e marketing. Questo potrebbe non sembrare accettabile per l’imprenditore creativo che preferisce il finanziamento del debito sotto forma di prestito piuttosto che il finanziamento azionario sotto forma di condivisione della proprietà e del controllo sul lavoro con l’investitore.

Finché la storia creditizia del creatore è solida e confermata positivamente con ogni nuovo prestito, la tranche successiva può essere emessa con termini e condizioni iterativamente migliorati. La storia creditizia diventa parte integrante e immutabile del profilo reputazionale del creatore. Come ha osservato Alex Shkor, fondatore di DEIP, un’azienda che sta costruendo un protocollo per la creator economy: “L’intero scopo del Web 3.0 è quello di consentire un’economia di creazione decentralizzata e tutta la tecnologia per questo esiste già.”

“Abbiamo solo bisogno di promuovere l’adozione di queste tecnologie nelle industrie reali, nelle industrie creative, per le risorse prodotte dai creatori. Non solo aumenterà la liquidità delle attività dell’economia creatrice, ma aprirà anche un flusso di capitali ai creatori”.