Finder Yesly, per una casa smart, semplice e veloce

Finder Yesly propone una serie di accessori facili da installare e da utilizzare per una casa smart in pochi passi.

Yesly è una soluzione creata da Finder, un marchio italiano presente in tutto il mondo, con quattro stabilimenti produttivi che realizzano più di 12.500 dispositivi diversi per soddisfare ogni tipo di esigenza riguardante l’illuminazione e le soluzioni legate al residenziale e all’industriale.

Finder è stata fondata nel 1954 da Piero Giordanino, ideatore del moderno relè passo-passo. Da allora la sua storia si è contraddistinta per una continua ricerca ed innovazione, che l’ha portata a essere uno dei leader del mercato.

Yesly è un sistema realizzato da Finder per rendere la casa smart in maniera molto semplice e senza particolari configurazioni. È composto da un relè multifunzione, un dimmer, che consente di variare l’intensità della luce, e dal pulsante BEYON. Tutti questi dispositivi comunicano tramite Bluetooth e si possono controllare comodamente dallo smartphone con l’applicazione dedicata.

Il relè Tipo 13.72 è fondamentale per la gestione dell’intero impianto. Dispone di due canali indipendenti e programmabili e permette di avere accesso a 21 funzioni diverse. Ciò si traduce con la possibilità di poter usare tale relè anche per gestire l’accensione delle luci, per le tapparelle elettriche, per il ventilatore, campanello e tanto altro.

Supporta carichi fino a 6A e 230 VAC e si programma dall’applicazione, disponibile sia per Android che per iOS.

Dopodiché c’è il Dimmer Bluetooth Tipo 15.71, tramite cui si può controllare a distanza l’intensità di diverse sorgenti luminose. Il dispositivo, infatti, serve proprio per poter migliorare l’efficienza energetica e funziona con lampade LED e CLF, alogene e con alimentatori elettronici. È disponibile sia in bianco che in grigio antracite, per potersi adattare facilmente a diversi tipi di arredamento.

Nel caso non si volesse usare esclusivamente lo smartphone per il controllo del sistema di comfort living, si può acquistare il pulsante BEYON, disponibile nelle varianti con due o quattro pulsanti. Il pulsante arriva con un disco magnetico e carta adesiva, in modo da poterlo posizionare in maniera comoda su qualsiasi superficie. Si può scegliere sia con colore bianco che nero, e può essere abbinato anche a diverse cover di colore finder blue, night grey o glacier white.

Oltre al pulsante BEYON, chi cercasse un metodo di input facilmente integrabile con le pulsantiere già presenti a casa, può scegliere il Tipo 013B9. Con un design classico, è configurabile a 2 o 4 canali e il funzionamento è uguale a quello del Finder BEYON.

Chi abbia l’esigenza di coprire superfici molto grandi, invece, troverà utile il range extender con ingresso USB. Tale dispositivo consente di espandere il raggio di trasmissione e viene usato in genere quando i pulsanti non rientrano nel range d’azione del sistema.

Anche in questo caso l’installazione è molto semplice: bisognerà solo fare attenzione a montare il range extender, a una distanza massima di 10 metri in campo libero. Essendo con presa USB, può essere installato sia in un alimentatore da smartphone, che su un PC, a seconda delle esigenze e della disponibilità.

Si tratta dunque di un sistema non solo semplice da installare e da usare, ma soprattutto scalabile. Per iniziare è sufficiente acquistare il relè e procedere con la sua installazione. In qualsiasi momento si potranno poi acquistare tutti gli altri accessori, per espandere la rete e poter controllare luci, tapparelle motorizzate e tanto altro direttamente dal proprio cellulare oppure tramite i comodi pulsanti. Una soluzione che si integra facilmente non solo nelle nostre case, ma anche per attività commerciali, condomini, spazi condivisi e uffici, dove una corretta programmazione dell’accensione delle luci, può far risparmiare davvero tanto.

Per maggiori informazioni sulle disponibilità, su tutte le funzioni, sul necessario per l’installazione, potete consultare il sito ufficiale tramite questo link.