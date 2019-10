Fino a 500 Euro di rimborso per l’acquisto di un tv Samsung su ePrice

Vi segnaliamo un'ottima promozione disponibile su Eprice dal 7 al 20 Ottobre e relativa all'acquisto di una tv Samsung. Acquistando una tv esclusivamente sullo shop online si ha infatti la possibilità di ricevere un rimborso fino 500€.

Vi segnaliamo un’ottima promozione disponibile su ePrice dal 7 al 20 Ottobre e relativa all’acquisto di una tv Samsung. Acquistando una tv esclusivamente sullo shop online si ha infatti la possibilità di ricevere un rimborso fino 500€ entro 45 giorni dalla registrazione del prodotto. L’offerta è valida su un buon numero di modelli, e offre rimborsi da 200, 300 e 500 Euro in base al modello acquistato. Il procedimento per aderire all’offerta è estremamente semplice: basta acquistare uno dei modelli aderenti alla promozione entro e non oltre il 20 Ottobre 2019 (ricordiamolo: esclusivamente venduto e spedito da ePrice). A questo punto occorre registrare la TV acquistata entro il 4 Novembre 2019 accedendo al sito Samsung dedicato. Fatto ciò si otterrà il rimborso entro 45 giorni lavorativi dall’email di convalida. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte.

Per maggiori informazioni, e per consultare l’informativa completa, potete far riferimento a questo link, di seguito invece l’intera gamma di tv in promozione:

Rimborso da 200€

Rimborso da 300€

Rimborso da 500€

