Fino a 60€ di buoni Amazon scegliendo Edison Luce e Gas

Vi segnaliamo che su Amazon è attiva una promozione che vi permetterà di ottenere fino a 60€ in buoni sconto da poter spendere liberamente su qualunque prodotto. Come? Semplicemente sottoscrivendo un contratto luce e gas con Edison tramite il portale di Amazon.it! La promozione è valida a partire da oggi e fino al prossimi 21 novembre, e vi darà l’occasione di aderire ad un piano tariffario vantaggioso sia sul pacchetto luce che quello gas, entrambi disponibili con il pacchetto “Prezzo Fisso 12”, sottoscrivibile anche per entrambe le soluzioni energetiche.

In particolare, con Edison Luce Prezzo Fisso 12 l’offerta del prezzo della componente energia è bloccata per 12 mesi. L’energia è generata da fonti rinnovabili e la tariffazione viaggerà su due binari distinti:

Tariffa Monoraria: 0,079 €/kWh* (Unico prezzo per tutte le ore della giornata).

Tariffa Bioraria: FASCIA F1 0,099 €/kWh* (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19), FASCIA F23 0,069 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8, sabato, domenica e festivi 0-24).

Con Edison Gas Prezzo Fisso, invece, l’offerta sul gas è sempre bloccata per 12 mesi, mentre la tariffa fissa sarà di 0,330 €/Smc. Per l’attivazione non dovrete far altro che fare riferimento alla pagina di Amazon relativa alla promozione, assicurandovi di avere a portata di mano:

L’ultima bolletta ricevuta (luce o gas a seconda del piano di interesse)

Il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza

Un IBAN valido su cui effettuare l’addebito mensile della bolletta

Sottoscritta la promozione si riceverà un buono Amazon del valore di 30€ per ognuna delle due proposte (quindi è possibile ottenere fino a 60€ di buono) la cui spesa non sarà soggetta né ad un minimo sul carrello né ad una data di scadenza. Potrete quindi usare i vostri buoni per il prossimo Black Friday o, perché no, conservarli in vista delle prossime festività natalizie!

N.B. Per attivare le promozioni è necessario inserire il codice PROMO-AMAZON al momento della sottoscrizione di uno o di entrambi i pacchetti.

» CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI SULLA PROMOZIONE «

E visto che abbiamo citato il prossimo Natale 2019, vi ricordiamo che noi di Tom’s saremo in prima linea per offrirvi alcuni consigli per la scelta dei doni per i vostri cari! Guide, offerte ma anche semplici liste di articoli consigliati: potrete trovare tutto questo tra i nostri articoli dedicati ai Regali di Natale 2019.

