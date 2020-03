Fino al 50% di sconto nelle migliori offerte della settimana da eBay

Anche questa settimana è arrivato il momento di confrontarsi con le offerte di eBay, con lo store online più che mai intenzionato a dire la sua nel panorama delle promozioni, complice il recente passo indietro di Amazon che, come saprete, a causa dell’emergenza COVID-19 si è visto costretto a dare una priorità alle spedizioni di articoli necessari, lasciando indietro molti prodotti superflui come, ad esempio, gadgettistica e videogame. Ebay, dunque, come molti altri rivenditori online, sta decisamente spingendo sull’acceleratore delle offerte, proponendoci giorno dopo giorno una serie di promozioni decisamente interessanti che spaziano senza problemi dalla tecnologia all’abbigliamento, con sconti che arrivano spesso anche al 50%, come è il caso delle offerte di oggi!

Offerte come quella sull’ancora ottimo Huawei P30 Pro che, proprio oggi raggiunge la soglia del 49% di sconto su eBay, proponendosi al prezzo di appena 509,99€, in virtù degli originali 999,99€. Un prezzo certamente non per tutti, ma che si giustifica appieno se si pensa che stiamo parlando di quello che è ancora oggi uno dei punti di riferimento del mercato nel campo della fotografia da smartphone, ed in generale uno dei migliori dispositivi del 2019!

Dotato di un comparto fotografico eccezionale, la cui peculiarità è dettata dalla presenza di uno zoom periscopico, nonché di un sensore principale da 40 MP, un grandangolare da 20 MP, un teleobiettivo da 8 MP e un sensore TOF, il P30 Pro è ancora oggi uno smartphone top di gamma di assoluto pregio, coniugando più che dignitosamente bellezza, eleganza e performance, grazie soprattutto alla presenza del processore Kirin 980 e da quella di un display AMOLED da 6,47 pollici dai colori brillanti e accattivanti. Un prodotto a cui dovrebbero puntare tutti quelli che sono alla ricerca di uno smartphone senza compromessi, reso ancor più accessibile dalla decurtazione di prezzo proposta da eBay che, come avete visto, abbassa quasi del 50% il valore originale dello smartphone, facendolo scendere a soli 509,00€: un affare senza se e senza ma!

Ovviamente P30 Pro è solo una delle tante proposte in sconto da parte di eBay, ed il nostro invito è quello di consultare le pagine dedicate alle offerte così da poter monitorare in tempo reale tutti i prodotti in sconto per questo ultimo martedì di marzo 2020. Nel mentre, abbiamo comunque selezionato per voi quelle che riteniamo le migliori e le più convenienti offerte proposte, stilando per voi una piccola lista di prodotti consigliati. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

