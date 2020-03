Fino al -50% di sconto sui Robot Aspirapolvere su Monclick

Vi segnaliamo che su Monclick sono partite alcune offerte relative al settore dei robot aspirapolvere, con sconti sorprendenti che arrivano, in alcuni casi, fino al 50% del prezzo originale! Si tratta di un’ottima occasione per sostituire il proprio vecchio modello con uno più aggiornato o, perché no, per inaugurare in casa il primo robot aspirapolvere: un alleato prezioso nella lotta alla polvere ed allo sporco, specie in vista dell’imminente periodo delle pulizie di primavera!

Le promozioni, come detto, sono numerose, ma tra le varie vi segnaliamo quella relativa all’ottimo Samsung POWERbot VR7000 che, in sconto del 50%, vi costerà solo 249,90! Un affare, se si considera i 499,90€ del prezzo di partenza e, soprattutto, le sue ottime performance in termini di pulizia.

Tra i prodotti di punta di Samsung, e tra i migliori aspirapolvere robot del mercato, il Samsung POWERbot VR7000 (di cui per altro esiste una curiosa versione a tema Star Wars), è un aspirapolvere robot che unisce ai tradizionali sistema a spazzole anche un sistema di aspirazione CycloneForce, che garantisce, stando a Samsung, “una forza aspirante 40 volte superiore ai tradizionali modelli robot con funzionamento meccanico”. Questo che cosa significa? Che laddove molti aspirapolvere robot sul mercato si affidano semplicemente ad un sistema di spazzole rotanti, il cui movimento raccoglie la polvere in giro per la casa, il Samsung POWERbot VR7000 dispone di un sistema di aspirazione che, unito alle spazzole, garantisce una pulizia migliore, anche dei residui più piccoli.

Insomma, si tratta di un ottimo prodotto che, scontato del 50%, vi permetterà di portarvi a casa un alleato potente e performante al prezzo di soli 249,90€ e fidatevi: è meglio approfittarne! Dunque, come da consuetudine, vi offriamo di seguito la nostra selezione di quelli che sono, a nostro giudizio, i prodotti in sconto più interessanti tra quelli proposti da Monclick, ben inteso che l’invito è quello di dare un’occhiata anche all’intera proposta di offerte del portale, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese.

