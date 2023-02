Gli elettrodomestici della cucina possono fare una totale differenza sulla gestione quotidiana dei vostri alimenti e, non meno importante, in base alle performance e alla classe energetica possono influire tantissimo sulla bolletta di fine mese. Per questo motivo, se state cercando un nuovo frigorifero di ottima qualità a un prezzo davvero imperdibile, vi consigliamo di non farvi scappare le super offerte disponibili da Yeppon, con sconti fino al 62%!

All’interno della categoria creata appositamente dallo store, potrete trovare tipologie differenti di prodotti, partendo da frigoriferi combinati e da incasso fino ai Side by Side. Per questo motivo, il nostro consiglio è di sfruttare quanto prima la promozione in corso e di portare a casa il modello che più fa per voi e per la vostra cucina entro e non oltre il 19 febbraio.

Tra le varie proposte, il modello combinato Samsung RB38T776DS9 è disponibile ad appena 799,99€ invece di 1.199,99€. Grazie alla tecnologia SpaceMax riesce ad ottimizzare lo spazio interno rispetto a frigoriferi di fascia economica più bassa, garantendovi una capienza extra large da ben 385 L. L’isolante altamente efficiente, inoltre, consente di ridurre notevolmente lo spessore delle pareti, creando più spazio per la conservazione degli alimenti, senza antiestetiche sporgenze esterne. Tra le caratteristiche più importanti c’è senza dubbio la Tecnologia Digital Inverter che non solo vi consente risparmiare energia ma minimizza drasticamente il rumore.

Non meno importante, grazie alla feature All Around Cooling sarete certi di avere un raffreddamento adeguato ed omogeneo in ogni zona del frigorifero. Il sistema in questione, infatti, si occupa di garantire un freddo uniforme in ogni zona del frigorifero, controllando costantemente la temperatura e facendo circolare l’aria fredda attraverso bocchette collocate in posizioni strategiche. In questo modo, ogni ripiano viene gestito in modo ottimale e gli alimenti rimangono più freschi.

Da menzionare che il frigorifero in questione ha vari scompartimenti che vi permettono di gestire al meglio la durata dei vostri alimenti. L’Optimal Fresh + può essere utilizzato come cassetto unico o diviso in due zone, con temperature diverse. Il lato sinistro è più freddo, per cui carne e pesce possono durare due volte più a lungo. Il lato destro è ideale per preservare la freschezza di frutta e verdura.

Nella sezione Humidity Fresh +, invece, avrete la possibilità di mantenere più a lungo la consistenza, il gusto e il sapore originali degli alimenti deperibili. In questo cassetto, l’umidità può essere regolata semplicemente ruotando una manopola e creando l’ambiente ideale per conservare diversi tipi di frutta e verdura, in modo che rimangano sempre succosi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Yeppon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo a cui siete maggiormente interessati.

