La Fire TV Cube è un mix tra un’assistente vocale Echo e un riproduttore multimediale completo e veloce. Se volete qualcosa di più di una Fire TV, o semplicemente volete la massima evoluzione in termini di potenza, velocità e supporto ai formati audio e video, dovreste considerare Cube (Risoluzione 4K, Dolby Vision, HDR10 Plus, HDR10 HLG e Dolby Atmos).

Esteticamente è il classico cubo che vediamo già da tempo, come suggerisce anche il nome. È rivestito nel tessuto che ritroviamo anche sugli assistenti vocali e tutti connettori sono allineati nella parte posteriore. Più nello specifico troviamo due porte HDMI, una in ingresso e una in uscita, un porta Ethernet, un connettore per collegare un extender a infrarossi e una porta USB.

La porta HDMI in ingresso ha lo scopo di permettere l’inserimento della Fire TV in una catena di dispositivi, ad esempio tra la TV e la console da gioco, o un decoder, in maniera tale da poter accedere alle funzioni di Alexa sulla TV anche quando non la state usando per riprodurre contenuti. Ad esempio, potreste utilizzare una console da gioco e chiedere alla Fire TV Cube le previsioni del tempo, e queste verranno mostrate in sovrimpressione alla TV anche se in quel momento starete visualizzando un’altra sorgente. Tuttavia, dovrete fare attenzione a quello che collegherete; se ad esempio vorrete collegare un decoder satellitare, non ci saranno problemi, mentre se vorrete collegare una console da gioco, la limitazione della porta HDMI alla risoluzione 4K e 60 Hz potrebbe essere un problema, o addirittura potrebbe inserirsi del lag nella risposta dei comandi.

La porta Ethernet è solo 10/100, una scelta inusuale, che tuttavia non dovrebbe rappresentare un problema in termini di velocità. 100 megabit sono oggi sufficienti per streaming 4K HDR, tuttavia rimane ugualmente una scelta controversa dato che questa generazione di Fire TV Cube è compatibile con lo standard Wi-Fi 6e, la cui novità più importante che porta è l’aggiunta della banda a 6 GHz, in grado di offrire maggiore velocità nella trasmissione dati.

La porta USB, di tipo classico, facilita la connessione di dispositivi esterni, come hard disk su cui sono memorizzati altri contenuti multimediali. Assieme alla Fire TV Cube è incluso il classico telecomando, molto basilare e senza retroilluminazione. Se vorrete qualcosa di più, potrete acquistare il Fire TV Remote Pro.

La possibilità d’interagire con Alexa permette di avere un controllo vocale pressoché completo. Non è semplice abbandonare il telecomando e affidarsi alla voce, e probabilmente non lo farete, tuttavia se avrete necessità o semplicemente ogni tanto vorrete chiedere ad Alexa di accendere la TV e avviare una serie televisiva specifica mentre avrete le mani impegnate, potrete farlo.

I controlli dell’assistente vocale sono presenti nella superficie superiore, non differentemente da altri Echo, e non manca il LED di stato.

Il software si propone nello stesso look delle altre Fire TV, con qualche piccola modifica qui e là, ma il modello d’uso è praticamente lo stesso. Non c’è molto da inventarsi sotto questo punto di vista e in generale tutti i player attuali, o anche interfacce di smart TV, utilizzano lo stesso approccio. Non abbiamo nulla da dire di negativo per l’esperienza d’uso e l’ergonomia dell’interfaccia, anzi la piattaforma hardware di Fire TV Cube rende tutto molto veloce e fluido, senza attese e ritardi.

Grazie al chip utilizzato, è stata introdotta una funzione di upscaling che, secondo Amazon, è in grado di trasformare ogni contenuto 1080p e 720p in risoluzione 4K. Anche Nvidia offre la stessa funzione su Shield, e sembra funzionare leggermente meglio. Tuttavia, con immagini in movimento, è difficile notare realmente la differenza. Insomma, ci fa piacere sapere che esiste questa funzione, ma non siamo pronti per dire che fa la differenza.

Chi dovrebbe acquistarla ?

Se avete già una Fire TV, o una Shield, o una Chromecast, o addirittura una smart TV e siete soddisfatti del modo in cui interagite, dei servizi che usati e della qualità, allora non avrete alcun motivo per acquistare la Fire TV Cube. Se invece avete una vecchia TV, o una Smart TV con qualche mancanza, e volete acquistare un riproduttore multimediale in grado di offrirvi supporto a tutte le applicazioni e con delle buone prestazioni, Fire TV Cube dovrebbe essere tre le vostre possibili scelte. Se poi vi piace l’assistete Alexa, allora dovrebbe essere la prima scelta.