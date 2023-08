Che siate in vacanza o a casa, anche questa estate potreste non voler rinunciare ai vostri contenuti in streaming preferiti, anche se non sempre i televisori di cui si dispone, specie in vacanza, dispongono di quelle funzioni smart che permettano di accedere ai vari servizi in streaming.

Talvolta, addirittura, può capitare che i fragili moduli Wi-Fi dei moderni televisori si guastino, e cambiare lo schermo, specie se si parla di pannelli di ampie dimensioni, non è poi una spesa che si può affrontare tutti i giorni, specie nel post-vacanze estive. La soluzione? A questo punto vi diremmo di optare per l’ottima Fire TV Stick 4K, un dispositivo smart, capace di ragalarvi ore ed ore di intrattenimento, ed oggi in sconto su Amazon ad appena 33,99€!

Parliamo, dunque, di un risparmio del 51%, grazie al quale potrete portarvi a casa questo utilissimo ed intuitivo gadget tech, facilissimo da portare con voi (qualora, appunto, possa tornarvi utile in vacanza), ed il cui funzionamento non richiede altro che una porta HDMI ed una connessione Wi-Fi.

Prima di procedere lo chiariamo, come è giusto che sia: Fire TV Stick non consente la visione dei canali del Digitale Terrestre, ma offre invece un’ampia gamma di opzioni di streaming, sia gratuite che a pagamento. Tra queste opzioni troviamo piattaforme come Netflix, Disney+, DAZN e, naturalmente, Amazon Prime Video, che per altro è incluso di default nel vostroabbonamento al servizio Amazon Prime!

Ciò detto, la versione di Fire TV Stick qui in sconto è quella progettata per la visualizzazione in 4K, ed è dunque in grado di ricevere e proiettare sul televisore, programmi alla massima risoluzione disponibile, ben chiaro che il dispositivo non può in alcun modo modificare la risoluzione massima del vostro televisore e dunque, per usufruirne al meglio, anche la vostra smart TV dovrà essere in 4K. Diversamente avrete comunque il miglio segnale disponibile entro tale limite di risoluzione.

Dulcis in fundo, Fire TV Stick 4K integra in sé persino l’assistente vocale di Amazon, Alexa, con cui potrete interagire liberamente, sia per il controllo del dispositivo, che per altre funzioni, semplicemente parlando con essa grazie al comodo e funzionale microfono integrato direttamente nel telecomando!

Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di approfittare di questa ottima offerta, effettuando subito il vostro acquisto tramite la pagina Amazon dedicata al prodotto, quanto meno prima che esso vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!