Fire TV Stick, il nuovo modello 2021 è finalmente disponibile!

Amazon lancia la sua nuova Fire TV Stick, il piccolissimo dispositivo che collegato e nascosto dietro la TV permette la visione dei contenuti in streaming su Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube e molti altri servizi, oltre ad ampliarne le funzioni con tutti i servizi di Amazon. Il nuovo modello prevede il supporto di Alexa integrato nel nuovissimo telecomando a controllo vocale incluso nella confezione, più potenza e un nuovo supporto audio. Ma le novità non finiscono qui… a partire dal prezzo davvero aggressivo.

Era da tempo che sentivamo il bisogno di un aggiornamento della miracolosa chiavetta di Amazon. La Fire TV Stick torna con una nuova generazione, che offre Il 50% di potenza in più rispetto al modello precedente del 2019, per uno streaming rapido e in Full HD. Una delle novità che troveremo nella confezione è il telecomando vocale Alexa con comandi per accensione/spegnimento e regolazione del volume.

Con il telecomando vocale Alexa avremo la possibilità di usare la voce per cercare e avviare la riproduzione di contenuti da varie app. Grazie al pulsante dedicato “Microfono” potremo chiedere ad Alexa di cercare, far partire e controllare la riproduzione di contenuti. Prevista anche l’inclusione dei pulsanti preimpostati per Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music.

Inoltre, il telecomando permette di accendere e spegnere i dispositivi compatibili (TV e soundbar), nonché regolarne il volume, senza usare un altro telecomando.

Altra novità riguarda il supporto Audio di qualità home theatre con il formato Dolby Atmos (disponibile per alcuni titoli dei cataloghi di Prime Video, Netflix e Disney+)) collegando Fire TV Stick a un impianto stereo compatibile o a una soundbar.

Il prezzo resta ancorato ai 39,99 euro rendendo la nuova Fire TV Stick un must per tutti coloro che vorranno aggiornare il vecchio modello, o più semplicemente rendere più smart la propria TV.