Non avete una Smart TV oppure non riuscite a connetterla efficacemente a internet, ma volete comunque godervi i vostri film e serie tv preferiti da qualunque piattaforma streaming? La soluzione perfetta per voi è Fire TV Stick: grazie a questa piccola e comodissima chiavetta potrete ottenere alle funzionalità smart, accedendo a un vasto catalogo di applicazioni e programmi, il tutto collegandola semplicemente al televisore. La buona notizia? Il dispositivo è attualmente scontato del 33% su Amazon!

Potrete, infatti, spendere solamente 29,99€ invece di 44,99€ per la versione più recente di Fire TV Stick, risparmiando ben 15,00€! Insomma, si tratta di un’offerta davvero ottima, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

Iniziare a utilizzare Fire TV Stick sarà semplicissimo: vi basterà inserire la chiavetta nella porta HDMI del televisore, collegarla a una presa di corrente e connetterla alla vostra rete Wi-Fi. Non vi resterà poi che accendere la TV e utilizzare il telecomando apposito (e incluso nella confezione) per accedere a un catalogo con migliaia di applicazioni e canali come Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video e molti altri.

Non è tutto però, dato che potrete sfruttare Fire TV Stick anche per accedere ad app di servizi musicali come Spotify e Amazon Music, collegando i vostri account e gestendo la riproduzione di milione di brani. Inoltre, avrete modo di seguire eventi sportivi e notiziari in diretta attraverso piattaforme come DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity.

Infine, il telecomando di Fire TV Stick presenta un microfono integrato con cui potrete interagire con Alexa. Avrete, dunque, modo non solo di gestire la riproduzione dei contenuti trasmessi e di far partire ciò che desiderate, ma anche di chiedere le informazioni sul meteo, le notizie del giorno e gestire i dispositivi connessi alla smart home, il tutto semplicemente con la voce.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

