Tra le numerose offerte del Prime Day nel settore della pulizia domestica, un prodotto degno di attenzione è il Tineco FLOOR ONE S3, un aspirapolvere senza fili con funzione di lavapavimenti. Attualmente è disponibile a soli 269,00€ anziché 409,00€, il prezzo più basso di sempre per questo elettrodomestico 2 in 1 da quando è stato introdotto sul mercato.

Come molte altre offerte attive in queste ore, lo sconto sarà valido solo per oggi, 11 luglio, e domani, 12 luglio. Pertanto, se state considerando l’acquisto di un aspirapolvere di alta qualità, il Prime Day rappresenta l’occasione perfetta per ottenere un prodotto di eccellente qualità a un prezzo vantaggioso. È probabile che un’offerta simile non si ripresenti nel breve termine.

Con Tineco FLOOR ONE S3 rivoluzionerete il modo di pulire i pavimenti di casa grazie alla tecnologia smart iLoop, che garantisce una pulizia profonda su una varietà di superfici, sia asciutte che bagnate. Questa innovativa tecnologia è presente anche nel suo fratello maggiore, il FLOOR ONE S5, insieme al doppio serbatoio che mantiene l’acqua e il detersivo separati dallo sporco raccolto, garantendo una pulizia efficace e igienica.

Dotato di uno schermo LED integrato e di un’applicazione mobile, il FLOOR ONE S3 dimostra di essere anche un prodotto intelligente durante la pulizia. Lo schermo fornisce tutte le informazioni necessarie durante e dopo la pulizia del pavimento, mentre l’applicazione dedicata offre il supporto di un assistente vocale e la possibilità di controllare l’elettrodomestico da remoto.

Nonostante funga anche da lavapavimenti e abbia un doppio serbatoio per l’acqua sporca e l’acqua pulita, il Tineco FLOOR ONE S3 pesa solamente 4,5 kg, consentendovi di spostarvi da una stanza all’altra senza sforzo. Inoltre, è progettato per garantire che non entriate in contatto con la polvere raccolta, grazie a un sistema automatico che sfrega i rulli e pulisce i tubi dell’acqua. Questo non solo mantiene l’elettrodomestico efficiente, ma è un beneficio anche per i pavimenti e per i tappeti, che finalmente non avranno più cattivi odori.

Non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

