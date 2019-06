Fly HD: la nuova pay-tv HD/4K HDR dedicata al cinema, sul digitale terrestre

Fly HD è una nuova pay TV di Europa 7 che sarà inaugurata a settembre sul digitale terrestre con standard DVB-T2. Partirà con 8 canali dedicati al cinema.

Fly HD è la nuova pay TV di Europa 7 che debutterà all’inizio di settembre sul digitale terrestre (DVB-T2). Mancava solo l’ultimo ok dell’Antitrust in relazione all’uso delle Smart Card Nagravision: è giunto puntuale poche settimane fa, anche considerando il coinvolgimento della piattaforma tecnologica R2 di Mediaset che ospiterà Fly HD.

La pay TV di Francesco Di Stefano si caratterizzerà per un’offerta di contenuti HD/4K HDR con Dolby Digital. Partirà con 8 canali di cinema delle più importanti case cinematografiche e un canale musicale riservato ai grandi Eventi nazionali ed internazionali. Per la visione saranno utilizzati gli LCN da 417 a 436.

“I film Current e gli Eventi saranno fruibili in Pay per View ad un costo estremamente competitivo e senza alcun obbligo di abbonamento”, sottolinea la nota ufficiale. Non vi sono ancora molti dettagli al riguardo ma è probabile che Fly HD punti a un’offerta con prezzi di noleggio concorrenziali. Bisognerà capire anche come si comporrà il portfolio di novità.

Inoltre sarà prevista la disponibilità di un “dongle” che permetterà “la visione dei canali digitali su Smartphone e Tablet, senza alcun costo di banda internet e con un consumo di batteria molto limitato”.

