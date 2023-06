State pensando di acquistare una nuova smart TV di ottima qualità e dallo schermo incredibilmente ampio, ma volete anche risparmiare? Allora non potete assolutamente perdervi questa incredibile offerta di Amazon che, per prepararsi adeguatamente all’imminente Prime Day 2023, oggi vi propone la Samsung QE85QN800AATXZT con uno sconto pazzesco di ben 2.097€.

La promozione fa precipitare il prezzo da 6.096,99€ ad appena 3.999,99€, ovvero il 34% in meno rispetto al prezzo di listino. Un ribasso del genere è un evento davvero eccezionale, per cui vi consigliamo di approfittarne subito, anche perché nelle scorte ne sono rimasti meno di 10 pezzi. Il nostro consiglio spassionato è quindi di effettuare il vostro acquisto il prima possibile.

Questa meravigliosa smart TV Neo QLED ha una risoluzione di 8K, ben quattro volte superiore al 4K. Grazie alla tecnologia di controllo della retroilluminazione, i Quantum Mini LED calibrati con precisione offrono dettagli incredibili, con neri intensi e bianchi puri. Come se non bastasse, il processore Neo Quantum 8K, che utilizza i dati di ben 16 reti neurali, migliora ogni singolo dettaglio. Inoltre, con il potente machine learning e l’AI Upscaling, ogni fonte video viene portata al livello di qualità 8K, grazie anche alla riduzione delle imperfezioni pixel per pixel. Il risultato? Immagini assolutamente realistiche e mozzafiato.

Il Neo QLED 8K offre anche una resa cromatica più ricca e precisa, insieme a un livello di contrasto superiore. La mappatura tonale dinamica di HDR10+ regola i colori e il contrasto di ogni scena, permettendovi di apprezzare ogni minimo dettaglio. E grazie alla tecnologia anti-riflesso di Samsung, potrete godervi una visione perfetta da qualsiasi angolazione.

Non meno importante il comparto audio, che vi offrirà un’esperienza cinematografica e immersiva, grazie agli altoparlanti dedicati e alla tecnologia Object Tracking Sound+: in questo modo l’audio segue il movimento degli oggetti sulla scena, per un effetto sonoro incredibilmente avvolgente.

Va poi sottolineato che stiamo parlando di una smart TV perfetta anche per i videogiocatori: il refresh rate a 120 Hz garantisce partite incredibilmente fluide, senza ritardi né fastidiose alterazioni dell’immagine. Inoltre, la tecnologia FreeSync Premium Pro AMD elimina il tearing e lo stuttering, offrendovi un’esperienza di gaming senza interruzioni e performance incredibili.

Sfruttando poi la modalità multischermo, potrete guardare contemporaneamente i programmi TV e il vostro smartphone: è l’opzione perfetta, ad esempio, per controllare agevolmente i tutorial mentre giocate, oppure per consultare in tempo reale i risultati di diverse partite mentre ne guardate una. Infine, grazie a Universal Guide avrete in un unico posto i canali televisivi e le vostre piattaforme di streaming preferite, come Prime Video, Disney+ e Netflix.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!