Una volta rientrati dalle vacanze riprende la vita frenetica di tutti i giorni, e cosa c’è di più rilassante, a fine giornata, del mettersi comodi sul divano per gustarsi un bel film o una serie TV? Tuttavia, non tutte le smart TV sono uguali: alcuni modelli spiccano su altri non solo per la grandezza dello schermo, ma anche per l’eccezionale qualità audio/video.

Fra le migliori smart TV in commercio si distinguono le Samsung Neo QLED, che regalano colori incredibilmente vividi, bianchi puri e neri ultra profondi. Per questo vi suggeriamo di non farvi sfuggire l’eccezionale offerta di Amazon sulla Samsung QE85QN800AATXZT con schermo 8K da 85″ che, grazie all’importante sconto del 41%, viene venduta a soli 3.499,00€. Stiamo parlando della massima risoluzione video attualmente disponibile, che costituisce un miglioramento netto anche rispetto al 4K.

Samsung Neo QLED 8K, chi dovrebbe acquistarla?

Consigliamo l’acquisto di questo modello a tutti coloro che cercano il massimo dell’esperienza audiovisiva da una smart TV: immagini realistiche, suono cristallino e un accesso rapido alle piattaforme di streaming. A tutto questo vanno poi aggiunte le grandi dimensioni dello schermo, che vi faranno sentire davvero parte dell’azione.

Inoltre, le sue caratteristiche la rendono ottima anche per i gamer più esigenti, che potranno così sfruttare i vantaggi di un’esperienza senza interruzioni e performance incredibilmente fluide, anche nei videogiochi più frenetici. Stiamo parlando quindi di un modello assolutamente perfetto per trasformare il salotto nella vostra sala cinema personale, con la certezza di aver acquistato una delle migliori smart TV al mondo.

Va poi aggiunto che il prezzo proposto è davvero molto vantaggioso, anche se si mantiene piuttosto stabile dallo scorso mese; tuttavia solo a giugno, nonostante fosse comunque in offerta, il prezzo era più alto di ben 500,00€. Ciò significa che un nuovo aumento potrebbe esserci a breve, per cui vi consigliamo caldamente di approfittare di questa eccezionale promozione per portare a casa una smart TV top di gamma a un prezzo decisamente inferiore rispetto al suo valore effettivo.

Dotata del potente processore Neo Quantum 8K, la Samsung Neo QLED 8K regalerà il risalto perfetto a tutti i tipi di contenuti, inclusi quelli di qualità video inferiore all’8K, grazie all’ottimo sistema di upscaling.Proprio per tutte queste ragioni vi suggeriamo di consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, prima che le scorte o la promozione si esauriscano.

