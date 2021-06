Forbes elegge i 10 migliori exchange di criptovalute

Vi abbiamo raccontato come Forbes, Goldam Sachs e altre realtà della finanza e del giornalismo economico mainstream stiano rivedendo le loro opinioni sui Bitcoin e le criptovalute in generale, cominciando ad analizzarne gli andamenti. La divisione di Forbes Advisor è andata oltre e ha stilato la sua classifica dei 10 migliori exchange di criptovalute. Quali sono le migliori piattaforme secondo la nota rivista di finanza?

La medaglia d’oro per il miglior exchange di criptovalute secondo Forbes è andata a Binance.US, la piattaforma di Binance dedicata ai soli cittadini degli Stati Uniti. Forbes ha desiderato premiare: i costi di commissione, inferiori rispetto alla versione internazionale; le oltre 50 criptovalute supportate; l’interfaccia, particolarmente intuitiva per transazioni inferiori ai 10.000 dollari ma anche adattabile ai desideri degli utenti e investitori più esperti. Forbes cita anche alcune debolezze di Binance.US: l’assenza di tutorial e di lezioni introduttive per neofiti; il mancato rilascio anche in alcuni stati USA, tra cui il Texas e lo stato di New York.

Al secondo posto troviamo invece Coinbase, considerato il miglior exchange per i principianti. La piattaforma è ritenuta affidabile e sicura, soprattutto se si sottoscrive l’abbonamento Pro. Forbes sottolinea come aspetto negativo i costi di commissione, elevati per gli utenti comuni e difficilmente disattivabili dagli abbonati Pro. Inoltre la rivista commenta il mancato supporto al Dogecoin di Coinbase affermando che “non è necessariamente un male per la tua salute nel lungo termine”. Ricordiamo che Coinbase ha triplicato i suoi ricavi nel Q1 2021 negli Stati Uniti.

L’ultimo gradino del podio è occupato nuovamente da Binance.US, ritenuta ottima anche per i “cripto-entusiasti”. La classifica si dilunga poi citando le altre sette posizioni, tra cui spiccano Kraken, Crypto.com e Gemini. Da notare che Binance è considerata la miglior piattaforma nonostante siano in corso inchieste giudiziarie delle istituzioni statunitensi post-attacco ransomware alla Colonial Pipeline.