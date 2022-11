Se siete alla ricerca di un elettrodomestico in grado di rendere il vostro lavoro in cucina meno pesante, in particolar modo nell’aiutarvi nella cottura degli alimenti, suggeriamo ancora una volta di valutare le proposte Amazon di questo Black Friday 2022, giunto ormai vicino al cosiddetto “venerdì nero”, quando potrebbero aggiungersi nuove offerte a quelle attive ormai già da diversi giorni.

L’offerta di oggi, che riteniamo imperdibile, riguarda il forno a microonde Candy CMG 2071 M, un modello dal valore di 99,00€ ma che Amazon permette di acquistare a soli 59,99€. Parliamo di un forno a microonde moderno, che non occupa molto spazio e versatile, come testimonia la funzione grill, utile per grigliare cibi affettati e per gratinare verdure, pesce e pasta al forno.

Un buon prodotto da cucina quindi, capace di non porre limiti alla vostra fantasia, anche perché con 20 litri di spazio interno avrete modo di cuocere una buona quantità di alimenti. I 700W di potenza sono sufficienti per far sì che la cottura sia rapida. A tal riguardo, verrà in vostro aiuto la funzione Start Express, che imposterà il forno alla massima potenza per 30 secondi, per poi tornare a quella da voi preimpostata, utile qualora vogliate che le temperature raggiungano la soglia prefissata il più velocemente possibile.

Tramite l’apposita manovella, semplice da usare, potrete poi settare diverse modalità di cottura, ma a farla da padrone sarà il programma Defrost, che vi permetterà di selezionare il peso dell’alimento o il tempo di scongelamento, lasciando al forno il compito di occuparsi della cottura. Insomma, un prodotto di buon livello che, per quello che costa ora, si rivela un piccolo ma ottimo elettrodomestico da cucina, d’altronde realizzato da un noto produttore italiano, che si concentra proprio per far sì che i suoi prodotti spiccano nella fascia bassa del mercato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!