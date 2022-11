Se siete appassionati di fotografia non potete lasciarvi sfuggire questa fantastic offerta! Per questo Black Friday infatti potete trovare la Sony Alpha 7M2K scontata su Amazon di ben 500€, facendo scendere il prezzo a soli 899€, uno dei prezzi più bassi di sempre.

La 7MK2 di Sony è una fotocamera digitale mirrorless con obiettivo intercambiabile SEL 28-70mm, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP e stabilizzazione integrata. Grazie alla stabilizzazione a 5 assi amplia considerevolmente la vostra creatività grazie alla compensazione di cinque tipi di vibrazioni della fotocamera durante riprese e scatti. Inoltre disponde di un sistema AF incredibilmente veloce per una fotocamera full frame e offre una velocità di risposta estremamente elevata, anticipa con precisione la posizione del soggetto, assicura un’ampia copertura per l’AF e offre un tracking affidabile.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all'acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all'offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell'esaurimento del prodotto.

