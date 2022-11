Il Black Friday è ormai agli sgoccioli e, tra le tante promozioni disponibili nel corso di questi ultimi giorni, non poteva mancare una fantastica fotocamera di fascia medio/alta in sconto di ben 600€ su Amazon. Lo store, come sempre, propone una selezione di prodotti eccezionali in ambito tech, hardware e fotografia, per questo abbiamo pensato di proporvi il modello Mirrorless Panasonic Lumix Pack DC-S5AMKB, a disposizione a soli 1.699,90€ invece di 2.349,00€!

Per farvi esprimere al meglio la vostra creatività, il modello in questione offre una serie di caratteristiche e funzioni per aiutarti a raccontare storie in modi nuovi e creativi. V-Log e V-Gamut sono già preinstallate e avrai a disposizione oltre 14 livelli di gamma dinamica e un ampio spettro cromatico! Il nostro consiglio è acquistare prima possibile e portare a casa tutti gli accessori che volete, fintanto che Amazon ha ancora dei ribassi così convenienti.

Questa fotocamera mirrorless è dotata di sensore Full-Frame, funzione di registrazione a 10 bit 4K 60p/50p, oltre 14 stop di V-Log e molto altro, il tutto in un corpo leggero e incredibilmente compatto. Il sensore CMOS da 24,2 megapixel, inoltre, assicura un’elevata sensibilità e una qualità dell’immagine superiore sia nei video sia nelle fotografie. La tecnologia Dual Native ISO, in più, migliora ulteriormente le prestazioni video.

Che preferisca scattare usando le funzioni touch del display LCD orientabile da 3″ (1.840 milioni di pixel), o usando il mirino LVF (Live Viewfinder) OLED, avrete sempre la certezza del risultato. Le funzioni Timelapse e Stop-Motion vi offrono numerose soluzioni creative extra, mentre le foto in alta risoluzione possono essere salvate direttamente come JPEG per immagini da 96 Megapixel, estremamente dettagliate nel caso ne abbiate bisogno.

In più, l’aggiornato sistema Auto-Focus di Lumix S5 offre tutti i benefici insiti in un sistema AF a contrasto con prestazioni di rilevamento all’avanguardia. Vanta, infatti, un’eccellente tecnologia di apprendimento per il riconoscimento di corpi umani, teste, volti e occhi e anche animali, per un’affidabilità migliorata.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto. In più vi consigliamo di iscrivervi ad Amazon Prime per far arrivare i vostri acquisti il prima possibile!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!