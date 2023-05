Siete alla ricerca di una nuova fotocamera, oppure siete in possesso di una reflex o mirrorless e desiderate acquistare degli obiettivi o accessori con cui migliorarne le prestazioni? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima promozione lanciata da Ollo Store per il Sony Summer Cashback 2023, dato che potrete ottenere un rimborso fino a 500,00€!

Fino al 31 luglio, infatti, acquistando una fotocamera, obiettivo o accessorio di marca Sony presente nel vasto catalogo di Ollo Store, potrete ottenere un rimborso proporzionale alla vostra spesa. Il procedimento è semplicissimo: vi basterà andare nella pagina dedicata al cashback a partire da 30 giorni dalla data d’acquisto, accedendo (o registrandovi) all’account Sony e inserire le informazioni richieste, tra cui il codice di serie del prodotto e il numero della fattura. Dopodiché, riceverete il bonifico entro 28 giorni direttamente nel vostro conto bancario.

Insomma, si tratta dell’occasione perfetta per apportare una miglioria alla vostra macchina fotografica, e dato che il catalogo proposto da Ollo Store consta di centinaia di prodotti troverete sicuramente quelli perfetti per le vostre esigenze. Inoltre, potrete usufruire della spedizione gratuita e di ben 2 anni di garanzia offerti dallo store in caso di malfunzionamenti o difetti nei vostri acquisti.

Tra gli articoli più interessanti nel catalogo vi è sicuramente l’obiettivo Sony E 15mm f/1.4 G, disponibile a 769,00€ e compatibile con un cashback di 100,00€. Compatibile con il sensore APS-C, è incredibilmente versatile e si presta a vari utilizzi: dalle riprese video per viaggi o paesaggi alla fotografia di strada, vi permetterà di ottenere foto e clip sempre nitidi, anche nelle situazioni più difficili.

Inoltre, i due motori separati presenti all’interno consentono di ottenere una messa a fuoco rapida e precisa. L’obiettivo garantirà, quindi, un notevole passo in avanti alla vostra macchina fotografica, il tutto senza appesantirla grazie al peso e alle dimensioni molto ridotti.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti compatibili con il Sony Summer Cashback 2023, quindi vi rimandiamo alla pagina di Ollo Store dedicata alla promozione per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero esaurire velocemente!

