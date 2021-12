Foxconn: la finanza monetaria mainstream non può essere decentralizzata

Terry Gou, fondatore di Foxconn, che produce componenti per l’iPhone di Apple, ha dichiarato sabato ad un evento, che la finanza monetaria mainstream non potrebbe davvero essere decentralizzata e che solo un’economia sommersa adotterebbe la criptovaluta, secondo quanto riportato dai media locali taiwanesi Economic Daily News.

In seguito Gou, in un post su Facebook fatto per chiarire i commenti in una precedente intervista, ha spiegato che il mercato delle criptovalute è ancora poco chiaro e con grandi speculazioni.

“Criptovaluta e NFT soddisfano le esigenze di transazione nel mondo virtuale, ma col passare del tempo dovranno essere incorporati nel mondo reale e nell’economia reale per fondersi davvero con la vita delle persone”, ha scritto Gou nel post.

Gou ha aggiunto che ci vorranno altri cinque o 10 anni perché il concetto di metaverso maturi, con una lunga strada da percorrere per le applicazioni inerenti. Ci sono molte opportunità di ricerca e sviluppo, ma c’è ancora molto spazio per miglioramenti in termini di applicazione, quindi è “irrealistico” parlare di boom del metaverso al momento.

Come uno degli uomini più ricchi di Taiwan, con un patrimonio netto di 6,4 miliardi di dollari secondo Forbes, Gou è una figura politica e imprenditoriale di spicco, che nel 2019 ha preso parte a una candidatura presidenziale in una mossa che ha affermato essere stata ispirata dalla dea del mare Mazu. In seguito ha annunciato il suo ritiro dal principale partito di opposizione di Taiwan, Il Kuomintang, dove è arrivato secondo alle primarie presidenziali del 2019.

Nonostante le sue affermazioni, l’investimento di Foxconn HCM Capital sembra essere abbastanza attivo nello spazio crittografico e blockchain. Il portafoglio di HCM comprende la piattaforma di investimento Digital Currency Group, la società di servizi finanziari nativi Bitcoin Unchained Capital e la società di gestione degli investimenti crittografici Galaxy Digital, secondo il suo sito web.