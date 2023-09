Entro una decina d’anni forse potremo comprare robot umanoidi che ci terrano la casa pulita. Lo suggerisce in un articolo della BBC Geordie Rose, il CEO di Sanctuary AI.

Sarebbe la realizzazione di un sogno che inseguiamo da sempre: all’inizio erano creazioni magiche, dal golem allo zombie, e poi un po’ alla volta sono diventati automi, dal turco meccanico al robot moderno, passando ovviamente da Asimov.

Il sogno di Geordie Rose sembra rimandare direttamente alle opere del famoso autore statunitense, che sui robot ha costruito un’infinità di racconti; e naturalmente è doveroso citare a riguardo L’Uomo Bicentenario e lo splendido film che ne fu tratto nel 1999, per la regia di un ispirato Chris Columbus e con l’interpretazione di uno strepitoso Robin Williams.

Sì ma quanto è credibile la previsione di Geordie Rose? A ben guardare, oggi abbiamo degli eccellenti aspirapolvere robot, e alcuni elettrodomestici hanno funzioni vagamente intelligenti – come la lavatrice che “capisce” da sola che ciclo usare. Ma il salto sembra davvero enorme, per arrivare a un robot umanoide che fa tutto in casa.

Sanctuary AI d’altra parte ha già un prototipo preliminare: si chiama Phoenix, pesa 70 Kg ed è alto 1,70 metri circa – più o meno un uomo adulto di stazza media. In teoria può anche lavorare come commesso in negozio – come ha dimostrato un recente esperimento svoltosi a Vancouver, Canada. A tal proposito, uno dei compiti più complessi che è riuscito a eseguire è stato mettere gli abiti nel sacchetto di plastica, attività particolarmente complessa da portare a termine

In teoria è possibile addestrare Phoenix in un ambiente virtuale e poi inserirlo in quello fisico con la certezza che non faccia danni. In teoria, dunque, quando te lo consegnano conosce già la casa ed è pronto a entrare in azione.

Sicuramente non mi dispiacerebbe avere in casa una macchina che fa proprio tutto: riempire e svuotare la lavastoviglie e la lavatrice, piegare i vestiti puliti o stirarli, per poi riporli al posto giusto, tenere i pavimenti puliti. Potrebbe persino (attenzione che qui potrei emozionarmi troppo) tenere in ordine la stanza dei ragazzi … ma no ma no, tra 10 anni (facciamo 20 dai) saranno entrambi grandi e capaci di tenere in ordine, anzi probabilmente non vivranno più con i loro genitori, perché pensarci?

Comunque, considerata la complessità della sfida, 10 anni sembrano un obiettivo davvero molto molto ambizioso. Ce la faranno?