Le friggitrici ad aria sono un’ottima soluzione per chi cerca un modo rapido ed efficiente di cucinare molteplici tipologie di piatti: dai classici surgelati fino a carne e pesce di vario genere! Tra le più interessanti sul mercato, c’è indubbiamente la Cosori Pro LE da 4.7L, caratterizzata da un design compatto ed elegante e, non meno importante, realizzata con ottimi materiali pensati per durare nel tempo. Inoltre, essendo di dimensioni piuttosto contenute, è perfetta da inserire praticamente in qualsiasi cucina!

Non meno importante, si tratta di una friggitrice ad aria che vi assicura una manutenzione minima, in quanto è facilissima da pulire e il cestello si può comodamente riporre in lavastoviglie senza paura di rovinare il trattamento antiaderente. Ovviamente, trattandosi di una friggitrice ad aria, i programmi reimpostati sono una parte più che importante dell’elettrodomestico. Questi vi permettono di semplificare ulteriormente la vostra routine, impostando il tutto con un click in base agli alimenti che decidere di preparare, una cosa da non sottovalutare!

In questo caso i programmi disponibili coprono tutte le tipologie di cibo e preparazioni principali e sarà sempre possibile regolare a piacimento temperatura e durata, nel caso in cui quella scelta dalla friggitrice non incontri le vostre preferenze per un alimento in particolare. Inoltre, con l’acquisto del modello, otterrete anche un fantastico libro di ricette che vi aiuterà a preparare le pietanze nel migliore dei modi e sfruttando tutte le caratteristiche dell’elettrodomestico!

Prime di terminare la nostra introduzione e entrare nel dettaglio di tutte le caratteristiche che abbiamo trovato valide (e non) della Colori pro LE 4.7, ci teniamo a precisare immediatamente che i risultati ottenuti con il prodotto ci hanno soddisfatto parecchio. Unica pecca, come molte altra della stessa “stazza”, non potrete acquistarla se siete soliti mangiare in più di 4 persone a pasto, in quanto non avrete modo di preparare i vostri piatti tutti insieme, in questo caso. Dunque, l’ideale per un gruppo ristretto di amici e parenti oppure per farvi un pranzo o una cena in pochi minuti di preparazione!

Inoltre, la friggitrice non è dotata di funzioni smart di alcun tipo, per cui non potrete utilizzare app per smartphone per impostare e velocizzare alcuni passaggi. Di certo un mancanza, ma nulla che la buona qualità del prodotto non posso comunque compensare nell’insieme. Il prezzo, difatti, poco sopra i 100€, la rende una validissima opzione da non farsi scappare tra le molte proposte sul mercato.

Certo è vero che potrete acquistare degli elettrodomestici più capienti a un prezzo quasi similare o di poco più alto ma, per la Cosori di cui vi stiamo parlando, i punti a favori qualitativi sono accompagnati anche dal design davvero molto elegante. Infatti, tra le numerosi opzioni disponibili sul web, il modello di cui vi stiamo facendo la recensione è davvero semplice, raffinato, caratterizzato da linee deliziose e un tinta unita che non lo rende pacchiano da tenere anche ben esposto nella vostra cucina.

Un design semplice ed elegante

La friggitrice ad aria Cosori Pro LE 4.7 è, come detto poco sopra, un elettrodomestico da un design davvero molto interessante rispetto a moltissimi articoli della stessa fascia economica. Il modello è realizzato in una plastica rigida e piuttosto resistente, verniciata con un grigio molto scuro che da un effettivo tocco di eleganza al prodotto, affiancato della finitura opaca invece del classico lucido. Da non sottovalutare che sarà ancora più facile da pulire con un panno e uno sgrassare e, anche le classiche fastidiose ditate, saranno più facili da evitare grazie alla finitura citata poco sopra.

Da dire però che, il pannello superiore, è invece finito in plastica lucida trasparente per cui togliere le proprie impronte sarà una sfida più complicata e, tenendo presente che si tratta di un prodotto da cucina, si tratta di un contro da non sottovalutare. Pur considerando che, rispetto a tante altre friggitrici, il resto del modello è molto meno soggetto allo sporco. La maniglia per estrarre il cassetto invece è realizzata con una plastica meno pregiata ma comunque piuttosto solida.

Come aggiunta per il cestello c’è una griglia, spesso in dotazione in diversi modelli. Non si tratta di un oggetto indispensabile da utilizzare quotidianamente ma è comunque molto utile in particolare modo se state preparando un alimento per cui la circolazione dell’aria è fondamntale. O magari se state cercando di rascaldare un piatto in maniera omogenea e rapida, per esempio. Anche la griglia, come il cestello, è provvisto di una copertura antiaderente davvero valida e pensata per durare.

Ma passiamo al lato più che fondamentale: il cestello, come vi avevamo anticipato, è ad 4,7 L per cui vi consentirò di inserire diverse fette di carne, un pollo intero, almeno 500 g di patate e moltissime altre varietà di cibo. Dunque l’ideale per una cena frugale in compagnia o per riscaldare rapidamente qualche porzione di lasagna della sera prima! Il pannello di controllo, invece, è posizionato sopra e non frontalmente, una scelta piuttosto insolita per una friggitrice.

Senza dubbio c’è da dire che i comandi hanno più spazio a disposizione ed è tutto più visibile. D’altra parte, se deciderete di riporre l’elettrodomestico in un posto con poco spazio in altezza, sarebbe difficilissimo selezionare i programmi e ovviamente non potrete posarci nulla sopra.

Funzioni e caratteristiche

Come potrete immaginare la Cosori Pro LE 4.7 è un modello da 1.500 watt, meno di un tradizionale forno a incasso, piuttosto nella media da un punti di vista di funzionalità, pensato per essere semplice e quindi non provvisto di funzioni aggiuntive particolari. Però, va detto, per questa fascia di prezzo le modalità che ha a disposizione sono comunque valide.

Potrete comunque sfruttare ben 30 ricette tutte da provare, presenti nel libro incluso con l’acquisto. La Cosori vi permette di preparare letteralmente di tutto, da un antipasto fino a primi piatti, secondi e dessert! Proprio per questo, sia per utilizzare al meglio il modello acquistato sia per dare sfogo alla vostra fantasia, il nostro consiglio è di dare uno sguardo a tutte le ricette che avete a disposizione.

Ne vale la pena?

Alla fine di tutte le considerazioni che sono state fatte, a partire dal design fino alla potenza e alla versatilità delle funzioni di cui gode, possiamo dirvi che questo acquisto vale la pena farlo? Abbiamo usato la Cosori Pro LE 4.7 per un po’ di tempo, in modo tale da valutarla sul lungo termine e in maniera quanto più ampia possibile. Alla fine di questo “periodo di prova” possiamo assicurarvi che, all’effettivo, si tratta di un articolo davvero molto performante e ideale per semplificare la preparazione di numerosi piatti. Non meno importante, per consumare un po’ meno in casa senza avere necessità di accedere il classico forno.

Con tutte le pietanze che abbiamo provato, il risultato ci è sembrato più che soddisfacente e, in più, potrete sempre contare su un procedimento facile e veloce da sfruttare quotidianamente, prima e dopo la preparazione. Vi basterà scegliere il programma, regolarne il tempo e la temperatura se necessario e avrete fatto! Probabilmente avere un’applicazione apposita per semplificare e soprattutto velocizzare alcuni procedimenti anche mentre si sta facendo altro, sarebbe stata una valida aggiunta ma nell’insieme non si tratta comunque di una vera e propria lacuna.