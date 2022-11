Continua la nostra rassegna dedicata alle ottime offerte del Black Friday 2022 di Amazon e, tra i vari prodotti in sconto in questi giorni, torniamo ora a parlare di uno degli articoli più apprezzati ed acquistati dello store, ovvero le friggitrici ad aria, che tanto interesse stanno sollevando in questi mesi, anche e soprattutto per il loro basso consumo energetico.

E così, tra i vari sconti che vi stiamo proponendo con questo Black Friday 2022, vi segnaliamo ora questa splendida offerta relativa ad uno dei migliori modelli prodotti dal marchio Cosori, che magari a molti non ricorderà nulla, ma che è forse uno dei più noti ed apprezzati brand del momento per ciò che concerne questa specifica frangia di prodotti.

Il prodotto del giorno? La fantastica friggitrice ad aria Cosori ‎CAF-P583S, con una capienza eccezionale, e venduta oggi al prezzo di 159,99€, contro gli originali 249,99€ richiesti per l’acquisto. In soldoni? Parliamo di uno sconto pari al 36%, ovvero della bellezza di 90 euro!

Insomma, niente male, considerando soprattutto che parliamo di un prodotto di fascia alta, con un prezzo di partenza ben oltre quella che è la media del mercato che, come saprete, si attesta su prezzi attorno ai 100 euro. Acquistando questo articolo, tuttavia, vi porterete a casa davvero il meglio del meglio, senza considerare quello che è il benefico che ne avrete in termini di costi in bolletta, giacché la Cosori ‎CAF-P583S è una friggitrice ad aria potente ma efficiente, capace di consumare molto meno rispetto ad un forno tradizionale o ad un fornetto elettrico.

Oltre a ciò, parliamo di una friggitrice ad aria con una capienza di ben 6,4 litri e che, pertanto, può cuocere in un colpo solo un gran quantitativo di cibo, corrispondente all’incirca a 6 porzioni, o poco più. Il bello è che la cottura è sempre efficiente, rapida e uniforme, merito non solo della particolare forma quadrata del cestello (di norma questi prodotti hanno un cestello a base circolare), ma anche del doppio elemento riscaldante, che rende la cottura più precisa e rapida.

Dotata di ben 12 funzioni di cottura diverse, e controllabile anche tramite app, per un monitoraggio continuo della cottura del cibo, la Cosori ‎CAF-P583S è, in sostanza, una friggitrice ad aria completa ed efficiente, indubbiamente tra le preferite all’interno del nostro team di esperti di elettrodomestici da cucina!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, così che possiate effettuare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, che il prodotto in sé vada esaurito. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

