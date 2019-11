FTTH a Caltanissetta, Open Fiber ha già cablato 6mila unità immobiliari

Caltanissetta, a distanza di soli 8 mesi dalla firma della convenzione tra il Comune e Open Fiber, può già vantare 6mila unità immobiliari cablate in fibra (FTTH). Open Fiber oggi ha confermato che Tiscali, Vodafone e Wind Tre hanno avviato la vendita dei servizi a 1 Gbps; nei prossimi mesi arriveranno altri operatori.

“La rete a banda ultra larga è già disponibile nei diversi quartieri che dal centro storico si estendono nel quadrante sud della città”, sottolinea OF. L’obiettivo però è di raggiungere oltre 20mila tra case, negozi e uffici sfruttando 256 km di fibra ottica – frutto di un investimento complessivo di 7 milioni di euro. Da ricordare che la città siciliana rientra nel progetto privato di Open Fiber, che in qualità di operatore wholesale punta a cablare 271 città e fornire servizi a tutti gli operatori consumer interessati.

La prospettiva è di impiegare i nuovi servizi per la crescita dei territori urbani, puntando su “Internet of Things, e-health, il cloud computing, lo streaming online di contenuti in HD, l’accesso ai servizi avanzati della Pubblica Amministrazione, applicazioni Smart City come la mobilità sostenibile, il controllo elettronico degli accessi, il monitoraggio ambientale, la gestione dell’illuminazione pubblica e la digitalizzazione dei servizi per il turismo”.

Da ricordare che Caltanissetta è la settimana città della Sicilia ad essere stata coperta dalla rete in fibra di Open Fiber, dopo Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Agrigento e Gela. L’azienda partecipata al 50% da Enel e al 50% da Cassa Depositi e Prestiti ha assicurato di aver già cablato il 50% delle unità immobiliari delle aree competitive “verticali compresi”. La stessa AD dell’azienda, Elisabetta Ripa, recentemente ha spiegato che entro fine anno la percentuale raggiungerà il 60%, pari a circa 7,9 milioni di case, uffici e aziende.