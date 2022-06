Dal 1° giugno al 31 luglio 2022 iniziano le nuove promozioni estive di Fujifilm con le quali potrete acquistare prodotti selezionati della Serie X e Gamma GFX con un cashback che va da un minimo di 200€ fino ad un massimo di 1.000€. Grazie a questa promozione potrete acquistare il meglio della tecnologia Fujifilm ottenendo, a seconda del prodotto acquistato, un notevole risparmio.

Cashback fino a 1000€ sulla Serie X

1.000€ iva inclusa per XF200mmF2 R LM OIS WR

iva inclusa per 300€ iva inclusa per XF8-16mmF2.8 R LM WR

iva inclusa per 200€ iva inclusa per XF50mmF1.0 R WR

iva inclusa per 100€ iva inclusa per XF60mmF2.4 R Macro, XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro

Cashback fino a 500€ sulla serie Gamma GFX

500€ iva inclusa per GF32-64mmF4 R LM WR, GF45-100mmF4 R LM OIS WR, GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR, GF110mmF2 R LM WR

iva inclusa per 300€ iva inclusa per GFX50S II (versione solo corpo e kit GF35-70mm), GF45mmF2.8 R WR

iva inclusa per (versione solo corpo e kit GF35-70mm), 200€ iva inclusa per GF50mmF3.5 R LM WR

Ogni cliente può acquistare una sola volta ciascun prodotto incluso nella Promozione. Sono consentite un massimo di 5 richieste di rimborso a persona durante il periodo promozionale. Ciascuna domanda sarà accolta soltanto se non include lo stesso modello delle richieste precedenti. Sono ammesse e consigliate richieste uniche che contengono più prodotti, differenti tra loro.

La promo cashback è riservata solo ai maggiorenni, residenti in Unione Europea (oppure nel Regno Unito), che acquistino un prodotto in promozione da un rivenditore autorizzato, online oppure in un punto vendita in Italia. Le richieste di rimborso possono essere inviate non oltre il 31 agosto 2022 e farà fede la data riportata sulla fattura/ricevuta di acquisto.

Possono beneficiare della promozione solo i prodotti nuovi distribuiti da FUJIFILM ITALIA S.p.A; sono esclusi prodotti di seconda mano o rigenerati. Non possono essere inserite richieste se i prodotti in promozione vengono restituiti al rivenditore per ricevere un rimborso del prezzo di acquisto o un prodotto sostitutivo.

Potete trovare tutti i dettagli della promozioni a questa pagina https://fujifilm-x.com/it-it/promotions/

