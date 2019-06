Fujifilm Instax Mini LiPlay, foto istantanee con audio

Fujifilm ha annunciato la nuova fotocamera compatta a sviluppo istantaneo Instax Mini LiPlay, la cui peculiarità principale è di catturare anche l'audio nel momento dello scatto.

Vi è mai capitato di guardare una vecchia foto in cui siete in compagnia di amici o parenti e sembrate divertirvi un mondo, chiedendovi “chissà che stavamo dicendo per ridere così?”. Probabilmente ai tecnici Fujifilm sì e per questo hanno pensato a una soluzione, annunciando la nuova fotocamera compatta a sviluppo istantaneo Instax Mini LiPlay, la cui peculiarità principale è di catturare anche l’audio nel momento dello scatto.

La nuova compatta dunque cattura lo scatto e l’audio che l’accompagna, generando poi un codice QR: basterà farlo leggere all’apposita app Mini LiPlay mentre si osserva la foto per ascoltare anche risate e battute del momento, per una memoria più completa degli istanti passati.

Dando uno sguardo alle caratteristiche tecniche, troviamo una macchina fotografica leggera (255 grammi) e compatta 82,5 × 122,9 × 36,7 mm), equipaggiata con uno schermo LCD da 2,7 pollici di risoluzione non elevatissima ma più che sufficiente a comporre e scegliere l’inquadratura. Già, scegliere, perché il ritorno della stampa costringe a decidere quando scattare e perché, visto che le cartucce sono limitate a soli 10 scatti e quindi la selezione è vitale. La dotazione è poi completata dalla disponibilità di una memoria interna che può contenere circa 45 immagini, espandibile grazie a uno slot per schede micro SD/micro SDHC.

E per quanto riguarda la registrazione dell’audio? È facilissimo, basta infatti premere l’apposito pulsante mic sulla parte anteriore della fotocamera per avviare una registrazione di 10 secondi prima e 10 secondi dopo la pressione del pulsante di scatto. Vista anche la qualità non certo eccelsa degli scatti, va da sé che la Fijifilm Instax Mini LiPlay sia un dispositivo dedicato a un pubblico specifico, che dà priorità alle emozioni legate ai ricordi, innamorato dell’analogico e interessato soprattutto a immortalare i momenti più divertenti delle proprie feste o vacanze. Audio compreso.