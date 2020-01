Full Frame e 4K Week, le offerte MediaWorld su fotocamere e action cam

Dopo avervi segnalato le offerte Amazon della giornata, portiamo alla vostra attenzione un’ottima serie di promozioni che Mediaworld ha deciso di dedicare al mondo della fotografia e delle action cam. Stiamo parlando della “Full frame e 4K Week”, ovvero un’intensa settimana di sconti (disponibili fino al prossimo 19 gennaio), con cui Mediaworld metterà in saldo tanti prodotti dedicati alla fotografia, con macchine, obiettivi, action cam e tanto altro.

Le categorie di prodotti in sconto sono davvero numerose e si vanno ad unire agli ottimi sconti che Mediaworld ha già avviato qualche giorno fa in occasione dei suoi XDays che, ricordiamolo, offrono interessanti promozioni fino al prossimo 26 di gennaio. Degli XDays vi abbiamo già parlato in questo articolo, mentre a seguire troverete la nostra selezione degli sconti dedicati a fotografia ed action cam. Ovviamente, l’invito è quello di tenere in considerazione anche la pagina delle offerte, in cui potrete dare un’occhiata a tutti, ma proprio tutti i prodotti in offerta, così da non perdervi nessuna delle ottime promozioni in corso.

Infine, vi suggeriamo di iscrivervi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese di gennaio. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

