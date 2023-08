Ci troviamo nel pieno del periodo estivo, il che non significa solamente gite fuori porta e vacanze (a tal proposito, se state per partire vi suggeriamo di leggere i nostri articoli che vi aiuteranno a equipaggiarvi al meglio per la partenza), ma anche opportunità per risparmiare. Unieuro, infatti, ha scelto proprio il mese più caldo dell’anno per far lanciare il Fuoritutto, che fino al 16 agosto vi permetterà di acquistare centinaia di prodotti nel catalogo con sconti imperdibili!

Vi abbiamo parlato del Fuoritutto di Unieuro nella nostra news dedicata di ieri, suggerendovi alcune delle tantissime offerte interessanti presenti nello store. Quest’oggi, però, abbiamo direttamente selezionato per voi 7 articoli davvero imperdibili di cui dovete approfittare assolutamente; di seguito troverete, dunque, un comodo elenco con i prodotti in questione, cosicché potrete vedere con un colpo d’occhio ciò che può fare al caso vostro.

Smart TV Samsung Neo QLED 4K da 55″| 899,90€ (1.999,00€)

Il primo articolo che vi proponiamo è una smart TV, e in particolare la Samsung Neo QLED da 55″, dotata di un pannello 4K che vi offrirà una qualità di visione spettacolare e perfetta per gli spettatori più esigenti. Il cuore pulsante del televisore, infatti, è il processore Neo Quantum 4K, che sfrutterà l’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni immagine nella definizione ultra 4K, anche quelle con una sorgente molto più bassa. La tecnologia Quantum HDR vi garantirà, invece, colori brillanti, luminosità perfetta e dettagli definiti su ogni singolo fotogramma. A completare il pacchetto sono un comparto audio eccezionale con Dolby Atmos e OTS e il sistema operativo Smart Hub di Samsung, che riunirà in un unico luogo tutti i vostri film e programmi preferiti, oltre ad app e piattaforme streaming come Disney+, Netflix, Prime Video, DAZN e molte altre.

Aspirapolvere Dyson V11 Absolute | 479,00€ (599,00€)

Nel fuoritutto di Unieuro è presente anche il Dyson V11 Absolute, uno dei migliori aspirapolvere senza fili attualmente sul mercato, nonché sinonimo di garanzia assoluta. La potenza di aspirazione di 185 AW e la tecnologia Radial Root Cyclone permettono all’aspirapolvere di raccogliere qualsiasi traccia di polvere, sporco, capelli e peli d’animale da qualsiasi superficie, compresi moquette e tappeti, mentre la spazzola Motorbar si districherà automaticamente, riducendo al minimo il vostro intervento. Nello schermo LCD potrete vedere poi tutte le informazioni riguardo la vostra sessione di pulizia in tempo reale, cambiando facilmente tra le varie modalità. La batteria a lunga autonomia vi permetterà di aspirare fino a 60 minuti di fila, così da pulire anche le abitazioni più grandi senza dovervi fermare per collegare il dispositivo alla corrente. Insomma, se state cercando un prodotto che vi permetta di ottimizzare al massimo le pulizie e ottenere risultati impeccabili, il Dyson V11 Absolute fa decisamente al caso vostro.

Purificatore d’aria Dyson TP00 | 299,00€ (399,00€)

Se siete alla ricerca di un dispositivo capace di rinfrescare la casa e al contempo purificarne l’aria il Dyson TP00 è perfetto per voi. Questo potente e intelligente purificatore 2 in 1, infatti, rimuoverà il 99,95% delle particelle nocive presenti nel vostro ambiente domestico, generando un flusso d’aria capace di catturare anche gli allergeni più distanti. Il sistema di filtrazione a 360 ° combina, infatti, il filtro a carboni attivi con il filtro HEPA per rimuovere gas e odori, così da purificare l’intera stanza. La modalità di ventilazione e l’oscillazione fino a 70 gradi, invece, vi permetteranno di godere di una brezza piacevole durante le giornate più calde, controllabile facilmente tramite il telecomando apposito. Purificatore d’aria durante tutto l’anno e ventilatore d’estate, questo dispositivo vi accompagnerà per tutto l’anno, adattandosi alle vostre esigenze.

Notebook HP 15s-fq2125nl | 399,00€ (599,90€)

Passiamo dagli elettrodomestici ai notebook con l’HP 15s-fq2125nl, perfetto per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento e con un prezzo davvero ottimo. Il processore Intel Core i3 vi offrirà, infatti, prestazioni affidabili e fluide anche con i programmi più pesanti, mentre lo schermo Full HD da 15 pollici sarà capace di offrirvi il meglio dai vostri film e serie tv preferiti. Grazie agli 8GB di memoria RAM DDR4-SDRAM riuscirete a lavorare anche in multitasking godendo di un’ottima fluidità, e avrete a disposizione anche 256GB di SSD per archiviare tutti i vostri file. Infine, l’elevata autonomia e il design sottile e leggero rendono il portatile perfetto per essere infilato in uno zaino e portato con voi durante i viaggi di lavoro, o magari in vacanza.

Notebook Lenovo Yoga Pro 7 | 999,00€ (1.499,00€)

Passiamo da un notebook economico a un prodotto top di gamma con il Lenovo Yoga Pro 7, un convertibile 2-in-1 che vi permetterà di svolgere qualsiasi attività, dal lavoro al gaming, con una fluidità incredibile. Il dispositivo, infatti, è dotato del processore Intel Core i7 di 13esima generazione, capace di offrirvi fino a 5,3 GHz di velocità massima di clock. Ad affiancarlo vi sono ben 16GB di RAM LPDDR5-SDRAM, 512GB di spazio di archiviazione per contenere tutti i vostri dati (con anche supporto alla SSD nel caso in cui vogliate aumentarlo ulteriormente), e una scheda grafica Intel Iris Xe Graphics che vi consentirà di giocare e utilizzare programmi pesanti, come quelli per la grafica e il video editing, con la massima fluidità. Ciò si traduce in prestazioni eccellenti in ambito gaming, ma anche per la creazione di contenuti e la produttività. A prescindere da quale sia il vostro scopo, sarete supportati da un display tocuh da 14 pollici con risoluzione 2.5K, che vi offrirà un fotorealismo professionale, con gamme di colori sRGB e P3 che cambiano dinamicamente a seconda del contenuto.

Samsung Galaxy Watch4 | 119,90€ (219,90€)

Se state cercando uno smartwatch che vi assista durante gli allenamenti, ma vi offra anche tante funzioni utili quando siete a riposo la soluzione perfetta per voi è il Samsung Galaxy Watch4, che con uno sconto di quasi metà prezzo rappresenta un’occasione davvero ottima. Questo orologio dal design elegante e dall’animo sportivo monitorerà ogni aspetto della vostra vita, dal battito cardiaco alle calorie bruciate, passando per il sonno e l’ossigeno nel sangue, offrendovi dati precisi su ogni vostra sessione di attività fisica, a prescindere da quale sia lo sport che praticate, e riportandoli nell’app dedicata, cosicché possiate avere sempre sotto controllo i vostri progressi. Inoltre, potrete gestire notifiche e app come WhatsApp, Gmail e Spotify direttamente dallo smartwatch, dandovi così la possibilità di lasciare lo smartphone in tasca e godervi al massimo le vostre corse o passeggiate.

Garmin Instinct | 149,99€ (299,90€)

Chiudiamo la lista con un altro smartwatch, questa volta progettato appositamente per gli sportivi che desiderano ottenere il massimo da ogni sessione d’allenamento. Il Garmin Instict, infatti, nonostante presenti un design elegante, vi offrirà la massima affidabilità e durevolezza, essendo resistente agli urti, alle temperature estreme e impermeabile fino a 100 metri. La ricezione satellitare GPS e la bussola a 3 assi vi aiuteranno persino a ritrovare l’orientamento nel caso in cui vi doveste perdere, mentre l’altimetro barometrico vi avviserà dell’avvicinarsi di un temporale improvviso (funzionalità decisamente utile in questo particolare periodo). Inoltre, qualsiasi sia la disciplina che abbiate scelto, il sensore all’avanguardia vi permetterà di monitorare ogni aspetto del vostro workout, dal battito cardiaco alle bracciate eseguite, passando per calorie bruciate, chilometri e passi percorsi e molto altro. Non mancano poi funzionalità tipiche degli smartwatch come il monitoraggio del sonno e la gestione di notifiche, messaggi e chiamate direttamente dal polso.

