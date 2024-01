Fuoritutto Unieuro: che sconti! Anche sui prodotti Apple

Sono iniziati ufficialmente i saldi invernali e, sebbene questi siano rivolti principalmente all'abbigliamento, non mancano le promozioni anche per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle offerte di Comet, mentre oggi anche Unieuro si aggiunge alla lista grazie al suo Fuoritutto, che vi permetterà di risparmiare su centinaia di prodotti fino al 17 gennaio!

Fuoritutto Unieuro, perché approfittarne?

Il Fuoritutto Unieuro rappresenta l'occasione perfetta per mettere nel carrello i prodotti tech che desiderate da tempo, a prescindere che si tratti di notebook, smartphone, grandi o piccoli elettrodomestici o videogiochi. I saldi, infatti, riguardano ogni categoria dello store, e includono persino i prodotti Apple, i quali sono più raramente soggetti a promozioni!

Tra i prodotti in offerta vi è, per esempio, il nuovissimo Apple Watch Series 9, disponibile a 419,00€ invece di 459,00€. Questo incredibile smartwatch è perfetto sia per i fedelissimi di Apple, che ogni anno, insieme all'iPhone, sostituiscono anche lo smartwatch abbinato, ma anche semplicemente a coloro che sono alla ricerca di un nuovo smartwatch e desiderano un top di gamma assoluto. Sono ben pochi, infatti, i modelli sul mercato capaci di competere in fatto di design e funzionalità, e non vengono venduti a prezzi più convenienti.

Se siete alla ricerca di uno smartphone Android top di gamma, invece, vi segnaliamo che il Samsung Galaxy S23 Ultra è in offerta a 899,00€ invece di 1.479,00€. Dotato del potentissimo processore Octa Core, un sistema fotografico da 4 obiettivi che vi permetterà di scattare foto da 200MPX, una batteria capace di superare tranquillamente una giornata intera di durata e l'iconica S Pen inclusa nella confezione, si tratta di uno smartphone davvero magnifico, nonché un investimento affidabile e duraturo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Unieuro dedicata ai saldi, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, ad aggiungere ciò che vi interessa al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

