Non sorprende che i gadget smart o, se preferite, intelligenti stiano diventando sempre più popolari e diffusi nella nostra vita quotidiana. La tecnologia, infatti, si è evoluta tantissimo e ogni anno assistiamo a continue novità, sotto forma di dispositivi sempre più avanzati e funzionali, che permettono di svolgere le attività in modo più efficiente e veloce.

Uno dei settori in cui i gadget smart stanno avendo un impatto significativo è quello della sicurezza domestica. Da alcuni anni, infatti, il mercato si è riempito di videocamere di sorveglianza e allarmi intelligenti, aiutando a proteggere la propria casa da potenziali minacce. Tali dispositivi non si contano più sulle dita di una mano, motivo per cui abbiamo creato questo articolo con l’obiettivo di raccogliere i più interessanti, riportando soltanto quelli capaci realmente di aiutare in caso di bisogno o di semplificare alcune attività quotidiane.

I prezzi possono variare in base al tipo di prodotto, ma abbiamo fatto in modo che la nostra selezione tenesse in considerazione i dispositivi dal miglior rapporto qualità/prezzo, pertanto scoprirete non solo i gadget smart più interessanti, ma avrete anche la possibilità di acquistare quelli che valgono davvero il prezzo richiesto. Ovviamente non limiteremo i suggerimenti alle sole videocamere di sorveglianza, ma riporteremo ogni dispositivo che, in un modo o nell’altro, sia in grado di fornire un ulteriore livello di protezione a fronte di eventuali attività sospette.

Aspettatevi quindi gadget che possono integrarsi con altri dispositivi intelligenti presenti in casa, come gli assistenti vocali o le luci smart, per creare un sistema di sicurezza domestica completo e controllabile da qualsiasi luogo. Siamo sicuri che, alla fine di questo articolo, avrete una migliore comprensione di come i gadget smart possano aiutare a proteggere casa vostra e forse finirete per acquistarne uno.

Gadget smart per proteggere la tua casa

TP-Link Tapo C200

Iniziamo con un classico, ossia una videocamera di sorveglianza, lo strumento più usato per monitorare ed essere avvisati in caso di attività sospette vicino alla vostra abitazione. Un tempo questi dispositivi erano molto costosi, lo sono ancora oggi in determinate situazioni, e necessitavano di parecchio lavoro per essere installati correttamente. Oggi la situazione è molto diversa, dato che con soli 50 euro si riesce ad acquistare soluzioni in grado di offrire una buona qualità d’immagine e funzioni avanzate come il rilevamento del movimento e la visione notturna. Le moderne videocamere di sorveglianza sono anche molto più facili da installare e configurare, grazie alla tecnologia wireless, che li rende appunto smart, potendo effettuare il controllo da remoto tramite smartphone o tablet. Alcuni modelli vantano sistemi di sicurezza più ampi, con sensori per porte e finestre e allarmi aggiuntivi. Non è questo il caso, perché la TP-Link Tapo C200 si limita a fungere come videocamera di sorveglianza e lo fa molto bene, con il suo audio bidirezionale, la visione notturna fino a 8 metri e le notifiche istantanee. Avendo uno slot per una microSD, supporta anche la registrazione in loop. Con una spesa misera, avrete un valido dispositivo per il monitoraggio della casa quando sarete assenti.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro

La protezione della casa passa anche e soprattutto dalle serrature. Negli ultimi anni, quest’ultime si sono fatte intelligenti e la Nuki Smart Lock 3.0 Pro è l’esempio più lampante. Il modulo Wi-Fi integrato vi permetterà di usare lo smartphone o smartwatch come se fossero delle chiavi, per un’entrata e uscita molto più comoda dalla vostra abitazione. La protezione deriva dalla possibilità di assegnare permessi di accesso solo a persone fidate. Un bel vantaggio, che torna utile anche se un conoscente si dimenticasse il dispositivo, poiché potete autorizzargli l’accesso da remoto, sbloccando e bloccando la serratura a vostro piacimento. Una volta connessa alla rete Wi-Fi, la Nuki Smart Lock 3.0 Pro salverà tutti i movimenti della porta, cosicché possiate avere il controllo completo su chi entra ed esce, visualizzando tutte le informazioni sullo smartphone. Questo modello si integra inoltre con la vostra smart home, quindi potrete comandare il tutto con i vostri Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Home.

Ring Video Doorbell Wired

Le videocamere per interni ed esterni non sono gli unici dispositivi di videosorveglianza che hanno ceduto il passo ai dispositivi smart, poiché la stessa evoluzione l’hanno avuta anche i citofoni. Il Ring Video Doorbell Wired è una delle dimostrazioni più chiare di quanto appena detto, poiché permette non solo di rispondere come un citofono tradizionale, ma anche di rilevare i movimenti davanti al portone, in modo che sappiate sempre quando qualcuno viene a farvi visita. Ciò è possibile grazie a una videocamera integrata in una struttura elegante e sottile, che si abbina perfettamente allo stile di qualsiasi abitazione. Il citofono lo si potrà collegare al sistema di cablaggio già in uso, pertanto l’installazione non richiederà particolari sforzi. Essendo compatibile con Alexa, le immagini in tempo reale si potranno visualizzare anche su un Echo dotato di display, oltre che dal proprio smartphone o tablet. Non è il dispositivo di protezione per eccellenza, ma può rivelarsi utile in molte situazioni.

Ring Alarm

Amazon è parte integrante dello sviluppo tecnologico verso la sicurezza domestica. I suoi dispositivi Ring ne sono la prova. Tra i più interessanti della categoria vi è il kit di allarme composto da 5 pezzi, una soluzione che punta a offrire un sistema per la sicurezza domestica moderno, funzionale e soprattutto facile da installare, da non richiedere l’intervento di uno specialista. Il set da 5 pezzi comprende la stazione base, che potremmo definire il cuore dell’intero sistema visto che si occuperà di mantenere ogni componente connesso agli altri dispositivi, un tastierino, utile per attivare e disattivare il sistema da dentro casa, un rilevatore di movimento che non ha bisogno di spiegazioni, un sensore di contatto per porte e finestre e un amplificatore di portata, che estende il segnale della stazione base. Una soluzione completa, perfetta per chi vuole proteggere la propria casa acquistando da subito prodotti di un certo livello e pronti all’uso.

Bosch Smart Home

A volte basta una sirena in bella vista per scoraggiare gli scassinatori a recare danno alla propria abitazione. Spesso però si rinuncia a installarne una all’esterno per questioni di cablaggio, ma Bosch ha un’ottima soluzione. Questo modello non necessita di cavi, dal momento che l’energia per la corretta alimentazione viene prodotta dal pannello solare integrato. Come si intuisce dal nome, Bosch Smart Home utilizza benissimo la sua parte smart, inviando notifiche push in caso di effrazione, oltre a emettere un segnale acustico e un lampeggio di LED con luce stroboscopica. I livelli sonori della sirena possono essere impostati su 3 intensità, fino a un massimo di 100dB. Un dispositivo che integra quindi un triplice sistema di allarme, ottimo come dissuasore contro ospiti indesiderati.

X-Sense XS03-WX

Spesso si pensa a come proteggere la propria casa dalle minacce esterne, sottovalutando quelle che potrebbero arrivare direttamente dall’interno. Per una protezione a 360° dovreste quindi valutare l’installazione anche di un rilevatore di fumo, e visto che la tecnologia attuale consente di procurarsi modelli intelligenti, perché non acquistare l’X-Sense XS03-WX? Come tutti i gadget riportati finora, lo si installa in pochi minuti e lo si può mettere in qualunque posto, anche se il suo luogo più adatto è in cucina per ovvi motivi. Il dispositivo eseguirà sempre una scansione dell’ambiente e vi avviserà all’istante, sia sull’app qualora siate fuori casa che tramite un allarme da 85dB, qualora notasse la presenza di fumo anomalo proveniente da incendi o simili. La struttura è in ABS ignifugo, pertanto resistente alle alte temperature, che si traduce in una lunga durata e longevità.

